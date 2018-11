Ligue 1 : Nicolas Anelka en discussions avec le LOSC pour devenir entraîneur des attaquants

C'est une information qui risque de faire beaucoup de bruit. Aperçu plusieurs fois dans les tribunes du Stade Pierre-Mauroy de Lille cette saison, Nicolas Anelka pourrait bientôt en descendre pour filer directement sur le banc. Selon les informations de L'Equipe, l'ancien joueur est en effet actuellement en discussions avec le LOSC. Le sujet ? Une éventuelle arrivée en tant qu'entraîneur des attaquants.

Le média affirme même que les négociations entre les deux parties durent depuis plusieurs semaines déjà, au point qu'Anelka était présent au centre d'entraînement lillois mardi. Pour l'heure, aucun accord ne semble encore avoir été trouvé. Question de temps ? Possible. Si le deal se concrétise, Anelka marcherait dans les pas d'un certain... Thierry Henry, passé par ce rôle avec la sélection belge. Le tout avant de fair le grand saut et devenir l'entraîneur principal de l'AS Monaco.

Parti du PSG en 2002, Anelka pourrait donc faire son grand retour en Ligue 1. Seize ans après. Mais cette fois, ce serait dans un tout nouveau rôle.