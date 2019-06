Juninho et Sylvinho avaient été clairs dès leur conférence de presse de présentation, ils allaient avoir besoin d'un milieu de terrain. Selon l'Equipe, le duo viserait un milieu défensif qui côtoie depuis deux saisons les terrains de Ligue 1 dans un autre Olympique : Luiz Gustavo, 31 ans, sous contrat jusqu'en juin 2021.

"On a besoin d'un autre profil devant la défense (...) Quelqu'un de fin techniquement, qui aime le ballon et qui fasse jouer son équipe, un patron. Lucas Tousart a un profil plus physique", avait balancé Juninho, mercredi 29 mai dernier. Le Brésilien, qui a failli quitter l'OM cet hiver, semble correspondre en tout point à ce profil dessiné par l'ancien de l'OL.

Vidéo - Luiz Gustavo a failli quitter l'OM cet hiver : "C'était l'opportunité de ma vie..." 01:36

Du côté de Marseille, Gustavo a vécu une saison compliquée sous Rudi Garcia, entre blessures et mises à l'écart. Mais il a rappelé plusieurs fois son attachement au club. Les dirigeants marseillais doivent cependant alléger la masse salariale, le milieu pointe à 500 000 euros par mois. Acheté 8 millions d'euros à Wolfsburg, le club pourrait également réaliser une petite plus-value sur le joueur qui a montré à maintes reprises ses qualités sur le terrain.