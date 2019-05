L'OM n'a pas perdu de temps. Au lendemain de la présentation de Sylvinho et Juninho, nouveaux visages du virage entamé par l'OL mardi, l'Olympique de Marseille a présenté à son tour sa nouvelle structure sportive. Les trois hommes forts du futur projet de l'Olympique de Marseille étaient là : Jacques-Henri Eyraud, président du club, Andoni Zubizarreta, directeur sportif et bien sûr, le nouvel entraîneur, André Villas-Boas. Afin de présenter les contours de cette nouvelle étape de l'histoire de l'OM, premier de parole, Jacques-Henri Eyraud a expliqué dans un premier temps ce qui a convaincu le club d'opter pour la venue du technicien portugais.

"Connaissance des environnements à haute intensité", importance accordée aux jeunes et à la formation

"Il a d’abord une expérience de très haut niveau, dans l’élite du football européen. C’est quelque chose qui est important pour nous ici à l’OM. Il a une connaissance des environnements à haute intensité : Porto et évidemment l’Angleterre. C’était pour moi quelque chose de très important", a expliqué le président Eyraud, avant d'évoquer sa maîtrise d'un autre élément, tout aussi important.

"Il a une sensibilité affirmée par rapport aux jeunes joueurs et la formation. Le virage que nous allons entamer va nous permettre de continuer à nous reposer sur des joueurs d’expérience, il en faut, mais on souhaitait aussi un coach avec cette sensibilité, a-t-il martelé à propos du polyglotte Villas-Boas. Il a démarré comme éducateur, il a une forte sensibilité par rapport aux jeunes talents, leur développement et leur intégration dans une équipe professionnelle".

Autre atout du technicien portugais selon Eyraud : son caractère transcendental. Car le président de l'OM l'assure, avec Villas-Boas, l'OM compte avoir un héritage. "Il a une vision qui dépasse le cadre du terrain. Je ne sais pas combien de temps il restera entraîneur, mais il a une vision et une sensibilité de tout ce qu’implique la gestion d’un club de football professionnel moderne, ça m’a beaucoup plu, a insisté le président Eyraud. C’est un plus. C’est un moment dans son parcours et le projet. C’est le moment d’une relance. On est alignés sur ce moment. Il a montré dans nos discussions une très forte envie de rejoindre l’OM, s'est-il félicité.

Objectif podium

A l'heure de prendre la parole, André Villas-Boas, heureux d'avoir été approché par un club de la "grandeur" de l'OM, s'est également montré ambitieux. Pour le nouvel homme fort, l'objectif est limpide : figurer dans les trois premiers.

"On a un grand défi et on doit tout faire pour accomplir les objectifs. On doit tout faire pour arriver dans les trois premiers du championnat", a-t-il affirmé, en Français. Mais l'ancien entraîneur du Zenith, de Tottenham et Chelsea a prévenu, la tâche ne sera pas aisée. "La saison sera longue avec de longues semaines sans compétition européenne. Ça va nous donner le temps pour bien nous préparer", a-t-il assuré, pour un objectif que l'OM n'a plus atteint depuis la saison 2013-2014.

Puis, Villas-Boas a davantage parlé de lui, de son football, de son profil et de ses envies, assurant à qui voulait l'entendre qu'il resterait fidèle quoi qu'il arrive à l'identité de l'OM.

"Je ne suis pas un entraîneur qui ne vise que le résultat, je ne suis pas un entraîneur défensif. Je veux jouer avec le ballon, jouer un football offensif, comme le slogan de l’OM : "Droit au but". Je veux respecter la verticalité et l’imprévisibilité du football français. C’est important pour moi", a-t-il souligné, en allant encore plus loin à propos de cette "culture du foot français".

"C’est une culture qui parle d’excellence technique, de vélocité et de créativité. On doit attribuer une importance vitale à ce qu’est la culture du football français", a-t-il poursuivi. Et pour cela, le nouvel entraîneur de l'OM âgé de 41 ans compte bien axé son travail au rythme de la périodisation tactique après avoir expérimenté cette méthode d'entraînement à Chelsea en tant qu'assistant de José Mourinho.

"J’étais proche de l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Avec sa méthodologie, j’ai tout appris. Je pense que ça va faire plaisir aux joueurs. Les entraînements sont dynamiques, toujours avec le ballon. C'est important pour eux de toucher le ballon et de jouer un football capable d'exploiter leurs capacités", a-t-il promis et de surenchérir. "Je donnerais ma vie pour remettre le club à la place qu'il mérite." Reste qu'à l'OM, les promesses comptent peu car le club à besoin, dès aujourd'hui, de résultats. Voilà la mission première d'André Villas-Boas et du projet présenté ce mercredi.