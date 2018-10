Ligue 1 : pour vous, Kylian Mbappé est le meilleur joueur de la 9e journée devant Neymar et Thauvin

Mbappé, évidemment. Auteur d'un quadruplé en treize minutes face à l'Olympique Lyonnais, dimanche au Parc des Princes, l'attaquant du PSG a brillé et vous l'avez récompensé en l'élisant meilleur joueur de la 9e journée. Avec 12300 voix, le champion du monde devance largement son coéquipier Neymar (5500 voix) et un autre international français couronné en Russie, Florian Thauvin (3900 voix). Jonathan Bamba (2600 voix) et Hatem Ben Arfa (2400 voix) complètent le Top 5.

Au classement général, Mbappé est plus que jamais leader avec 36 points, soit douze de plus que Thauvin. Neymar, lui, se hisse sur la troisième marche du podium.

Le classement général :

1 - Kylian Mbappé (PSG) 36 points

2 - Florian Thauvin (OM) 24 points

3 - Neymar (PSG) 20 points

4 - Dimitri Payet (OM), Betrand Traoré (OL) 16 points

6 - Nicolas Pépé (Lille) 12 points

7 - Moussa Dembélé (OL) 10 points

8 - Denis Bouanga (Nîmes), Martin Terrier, Tanguy Ndombele (OL), Marco Verratti (PSG) 6 points

Règlement : dix joueurs sont sélectionnés par la rédaction d’Eurosport.fr chaque journée et des points sont distribués aux cinq premiers (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 2 pour le 4e et 1 pour le 5e), ce qui nous permettra après 38 journées de décerner le trophée Eurosport.fr du meilleur joueur de la saison.