Ligue 1 : Rencontres décalées pour les finalistes de la Coupe de la Ligue

Nouvelles rencontres de Ligue 1 décalées. Cette fois, ce n’est pas en raison de manifestations des "gilets jaunes" ou des conditions météorologiques mais de la finale de la Coupe de la Ligue qui aura lieu le 30 mars.

La 30ème journée de Ligue 1 étant prévue le lendemain, les matches Montpellier-Guingamp et Strasbourg-Reims se joueront donc le mercredi 3 avril à 19h00, et non le week-end précédent comme prévu initialement.