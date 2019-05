Celle-là, personne ne l'avait vu venir. Depuis le 13 avril dernier et l'officialisation du départ de Bruno Genesio, presque tous les noms possibles avaient été associés au banc lyonnais. De Laurent Blanc à José Mourinho, de Marcelo Gallardo à Patrick Vieira en passant par Christophe Galtier... L'idendité du futur entraîneur de l'OL semblait se trouver parmi ces cinq-là. Il n'en sera finalement rien. Sous l'impulsion de Juninho, son prochain directeur sportif, Jean-Michel Aulas a nommé Sylvinho. L'ancien joueur d'Arsenal (1999-2001) et du Barça (2004-2009) va ainsi découvrir sa première expérience sur un banc en tant que nº1.

Vidéo - Qui est Sylvinho, pressenti pour entraîner l’OL ? 02:34

Depuis la fin de sa carrière professionnelle, en juillet 2011, Sylvinho a en effet enchaîné les expériences en tant qu'adjoint. À Cruzeiro (2011), par exemple, ou encore à Recife (2012), Nautico (2013) et au Corinthians (2013-2014). Mais sa carrière prend un nouveau tournant lorsqu'il reçoit un appel de Roberto Mancini, son ancien entraîneur à Manchester City, en décembre 2014. Ce dernier, qui est alors de retour sur le banc de l'Inter Milan, se cherche un adjoint après plusieurs refus. Il décroche alors son téléphone pour contacter le Brésilien.

Un football "offensif"

"Il m'a demandé de l'assister alors que j'étais sur le banc de Corinthians. J'ai hésité, puis j'ai accepté et attendu la fin du championnat brésilien", racontait-il à son arrivée en Lombardie. L'ancien international auriverde y passera un peu moins de deux ans, jusqu'au 8 août 2016 et le départ de Mancini. "C'est un bon entraîneur et une belle personne, il connaît vraiment bien le football", nous a confié en exclusivité l'Italien, désormais sélectionneur de la Squadra Azzurra.

Roberto Mancini sur le banc de l'Inter MilanPanoramic

Mais inutile de le nier, une inconnue entoure forcément l'arrivée de Sylvinho à l'OL, lui qui n'a jamais endossé le costume de coach principal. "Moi, je suis certain qu'il est prêt. Il va réaliser de belles choses", répond Mancini, qui a toute confiance en son ex-adjoint pour réussir son aventure lyonnaise. "Lorsqu'il était à l'Inter, avec moi, il faisait absolument tout", poursuit-il à propos de celui qui était jusqu'à peu l'adjoint de Tite au sein de la sélection brésilienne.

Bien plus qu'un "simple" adjoint à l'Inter, Sylvinho intrigue. Une grande question entoure notamment son arrivée à l'OL : quel football va-t-il prôner ? À l'heure où le débat philosophique du beau jeu fait rage, le Brésilien, lui, devrait se tourner vers l'attaque. "Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il est tactiquement très préparé. Il optera pour un jeu offensif", indique Mancini. Alors, est-on promis à voir du beau jeu à Lyon la saison prochaine ? "Oui", nous répond le sélectionneur italien.