Ligue 1 : Strasbourg portera un maillot spécial en hommage aux victimes de la fusillade

Les joueurs de Strasbourg évolueront samedi à Reims avec un maillot spécial, vierge de toute publicité, pour rendre hommage aux victimes de la fusillade perpétrée mardi sur le marché de Noël, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Le président du club Marc Keller a souligné jeudi que "tout le club, tous les supporteurs pensent aux victimes et à ceux qui sont confrontés durement à cet attentat."

"Ce qui s'est passé à Strasbourg a eu un retentissement dans le monde entier, et la petite contribution qu'on va essayer d'amener c'est qu'on va jouer samedi soir à Reims avec un maillot sans aucun sponsor, un maillot particulier", a ajouté Marc Keller. "Notre petite contribution c'est d'utiliser le sport pour marquer notre attachement à notre ville", a encore déclaré l'ancien joueur international. "En tant que président du club, vous connaissez mon amour pour ma région et ma ville."

"C'est notre façon à nous de montrer qu'on est tous ensemble et qu'on se serre les coudes", a acquiescé l'entraîneur Thierry Laurey. "On est solidaires des victimes et de tous les Strasbourgeois face à des gestes pareils. On est tous dans le même bateau et on ne doit pas céder."

Strasbourg se déplace samedi à Reims lors d'une 18e journée de L1 tronquée par les reports de cinq des dix rencontres au programme, en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions. La LFP a annoncé mercredi qu'une minute de recueillement sera respectée dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2 "en signe d'hommage et de solidarité" après la fusillade survenue à Strasbourg.