Peu à peu, des informations émergent sur le mercato à venir du Paris Sant-Germain. Et celui-ci ne se bornerait pas qu'aux dossiers consacrés à Neymar et Kylian Mbappé. En effet, selon des informations du quotidien Le Parisien lundi, le club de la capitale compterait prendre une décision lourde de sens avant d'entamer la préparation de la saison 2019-2020 : se séparer de son capitaine, Thiago Silva. Une tâche jugée prioritaire pour le nouveau directeur sportif, Leonardo.

La mission de Leonardo

Son départ ne serait pas anodin et signifierait beaucoup sur le virage pris par la direction parisienne. Capitaine depuis 2012 et le début de l'ère QSI, Thiago Silva pourrait donc quitter le PSG cet été. Les raisons de cette éviction ? La nouvelle "dimension stratégique et politique" prise par la nouvelle direction incarnée désormais par Leonardo argumente Le Parisien ainsi que la personnalité du joueur et "son autorité supposée trop faible". Celle-ci serait contestée au sein du club et ne plaiderait pas en faveur du vétéran de 34 ans.

Pour le quotidien, ce dossier serait même l'"une des missions" pour le nouveau directeur sportif du club de la capitale. Au lendemain des fuites de l'interview du président Nasser Al-Khelaïfi accordée à l'hebdomadaire France Football, ce choix affiche, plus que jamais, la volonté du PSG de tourner la page et d'entamer définitivement une nouvelle ère.