Ca recommence pour l'Olympique de Marseille. Deux ans après l'arrivée de Rudi Garcia sur la Canebière, le club doit se chercher un nouvel entraîneur. Cette fois-ci, pas question de faire durer le suspens, le prochain tacticien doit arriver le plus vite possible au centre Robert Louis-Dreyfus. Le directeur sportif Andoni Zubizarreta a mis les bouchées doubles, et a même trouvé sa "perle rare", selon les informations de L'Équipe : André Villas-Boas.

Le dossier est tellement bien avancé qu'il "ne reste que des détails contractuels à régler", d'après le quotidien. Une arrivée rapide lui permettrait d'effectuer toute la préparation estivale et de participer au mercato. Jacques-Henri Eyraud se montre plus prudent et a "démenti tout accord avec un technicien, à commencer par le Portugais André Villas-Boas". L'ancien entraîneur de Porto a un certain prix, et le divorce avec Garcia va déjà coûter entre 10 et 15 millions d'euros au club.

Interrogé jeudi sur une éventuelle arrivée dans le sud de la France, Villas-Boas n'avait pas manqué de faire un appel du pied aux dirigeants marseillais : "C’est évidemment quelque chose qui pourrait m’intéresser. Ils viennent juste de prendre leur décision avec Rudi Garcia. Ce club est entre de bonnes mains avec Andoni Zubizarreta que je connais, bien sûr. S’ils me sollicitent, on se rencontrera bien sûr et il pourrait y avoir une possibilité." Le Portugais est sans club depuis décembre 2017 et son départ de Shanghai SIPG (Chine).