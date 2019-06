Luka Elsner est le nouvel entraîneur d'Amiens

C'était attendu depuis mardi et l'information dévoilée par le Courrier Picard, c'est désormais officiel : Luka Elsner est le nouvel entraîneur de l'Amiens SC. Le technicien slovène, qui entraînait l'Union Saint-Gilloise (D2 belge) cette saison, s'est engagé pour deux ans en Picardie. Du haut de ses 36 ans, celui qui a réalisé une carrière de joueur moyenne est également passé sur les bancs de Domzale (2013-2014), de l'Olimpija Ljubljana (2016-2017) et de Paphos (2017-2018).

Elsner sera présenté à la presse jeudi, à 11h, et devrait débarquer avec un nouvel adjoint, un entraîneur des gardiens… et une belle réputation. L'intéressé est en effet considéré comme le garant d'un jeu séduisant et offensif, et a ajouté Anderlecht et Genk à son tableau de chasse en Coupe de Belgique cette saison. Celui qui parle le français pour avoir vécu plus de 15 ans dans l'Hexagone - et avoir débuté sa carrière à Nice avant de poursuivre à Cagnes - prend ainsi la succession de Christophe Pelissier, parti du côté de Lorient. Son père, Marko Elsner, avait pour sa part évolué avec les Aiglons entre 1987 et 1990, puis entre 1991 et 1993.