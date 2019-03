Lyon concède le nul (2-2) à Strasbourg après avoir mené de deux buts

C'est un match qui peut laisser des traces. A quatre jours du 8e de finale retour de Ligue des champions à Barcelone, Lyon a concédé le match nul à Strasbourg (2-2) après avoir mené de deux buts. Non seulement les Lyonnais (3e) ont manqué l'occasion de revenir provisoirement à deux points de Lille (2e) mais ils peuvent aussi voir Marseille (4e) revenir à trois points en cas de victoire face à Nice dimanche. Pis, ils ont perdu Marcelo sur blessure, touché à la cuisse et dont la présence au Camp Nou mercredi et plus qu'incertaine. Pour Strasbourg (9e), malgré cette remontée au score, c'est un sixième match consécutif sans victoire en championnat.

