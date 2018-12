Lyon déroule face à Monaco (3-0)

Il n'y a pas eu de match entre Monaco et Lyon ce dimanche au Groupama Stadium. Après avoir dû batailler mercredi pour obtenir sa qualification en 8e de finale de Ligue des champions, Lyon a tranquillement maîtrisé sa rencontre face à un Monaco fantomatique. L'OL l'a emporté sereinement (3-0) grâce à des buts d'Houssem Aouar, Nabil Fekir et Ferland Mendy. Les Rhodaniens remontent sur le podium de Ligue 1, tandis que Monaco reste englué dans la zone rouge.

Le film du match

Toujours plombé par sa caravane de blessés, le club du Rocher semblait difficilement capable de battre l'OL sur papier. Mais l'inconstance des Rhodaniens, surtout face aux équipes mal classées, pouvait laisser un petit espoir aux joueurs de la Principauté. Celui-ci n'aura pas duré longtemps puisqu'après seulement 6 minutes de jeu, Aouar marquait le but le plus rapide de Lyon cette saison en Ligue 1 au milieu de trois Monégasques (1-0, 6e).

Traoré face à MonacoGetty Images

Lyon a pu se permettre de gaspiller

Les Lyonnais ont presque joué en marchant, et le pire, c'est que cela a suffi. Monaco, pressé une majorité du temps dans ses 30 derniers mètres, a eu beau aligner cinq défenseurs au coup d'envoi, ces derniers ont beaucoup trop manqué d'agressivité. Comme sur le but de Nabil Fekir où Benoit Badiashile, pourtant devant au départ, a été facilement battu par Tete qui pouvait tranquillement donner le ballon à son capitaine (2-0, 34e).

Le champion de France 2017 n'a jamais inquiété Anthony Lopes, ne cadrant qu'une seule frappe. Monaco s'est enfoncé un peu plus dans ce cauchemar dès le retour des vestiaires, suite à l'expulsion d'Aleksandr Golovin pour une vilaine semelle sur Fekir (46e). Benaglio a sauvé les siens un temps (50e, 52e), mais n'a pu empêcher l'OL d'enfoncer le clou, grâce au deuxième but de la saison de Ferland Mendy, à la réception d'un nouveau centre de Tete (3-0, 59e).

Lyon n'avait dès lors plus qu'à continuer de se promener, et a gâché nombre d'occasions (68e, 73e, 76e, 81e, 84e). Le principal était ailleurs pour Lyon qui revient à trois points de Lille à la troisième place (avec un match en moins), avant de retrouver Montpellier la semaine prochaine dans un match qu'on espère beaucoup plus disputé. Dix-neuvième de Ligue 1, Monaco - pire défense d'Europe - jouera le match de la peur le week-end prochain face à Guingamp.