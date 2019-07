Un jour après le départ de Tanguy Ndombele, Lyon a déjà récupéré un joueur pour densifier son milieu de terrain. Et comme prévu, c'est Thiago Mendes qui débarque sur les bords du Rhône. Cible de longue date, le Brésilien s'est engagé avec l'OL ce mercredi, pour un montant non précisé à ce stade mais qui pourrait approcher les 25 millions d'euros.

S'il rejoint Lyon quelques heures après le départ de Ndombele, Thiago Mendes, deuxième recrue brésilienne cet été après Jean Lucas, ne débarque pas chez les Gones pour remplacer l'international français poste pour poste. Dans l'esprit du staff technique lyonnais, le milieu de 27 ans doit venir concurrencer Lucas Tousart pour le rôle de sentinelle devant la défense. C'est en tout cas une recrue de choix pour Lyon.

Un joueur pour proposer autre chose que Tousart

Joueur aguerri à la L1, Thiago Mendes sort d'une excellente saison avec Lille, où il s'est imposé comme le régulateur du milieu de terrain. Et si Tousart a souvent semblé trop seul à ce poste, l'ancien joueur du Sao Paulo FC va apporter autre chose au milieu lyonnais. En plus de son abatage et de sa culture tactique, il brille en effet par sa technique et sa capacité à se projeter vers l'avant. En somme, un 6 plus technique, comme le voulait Juninho, le nouveau patron du secteur sportif à Lyon.

Acheté 9 millions d'euros par Lille en 2017, Mendes va laisser un grand vide. Mais le LOSC y était préparé. Son départ est programmé depuis de longs mois. Il aurait même pu quitter le navire nordiste cet hiver, alors que le PSG s'était penché sur son cas. "L'entraîneur ne veut pas voir partir les joueurs mais il est programmé qu'il nous quitte", avait rappelé Christophe Galtier en mai.

Les dauphins du PSG ont ainsi pu travailler de longue date pour trouver le joueur adéquat pour le remplacer même si personne n'est encore arrivé. "Il sera remplacé et pas par un joueur de 19 ou 20 ans. Il est important de garder une ossature avec des joueurs d'expérience qui seront des cadres la saison prochaine", a expliqué l'entraîneur des Dogues. Le nom de Benjamin André (Rennes) a notamment circulé.