Memphis Depay n'est pas du genre à pratiquer la langue de bois. En janvier dernier, l'attaquant de l'OL, alors au sommet de sa forme, expliquait tout simplement vouloir "être transféré dans un grand club" l'été prochain. Des propos pas forcément appréciés du côté de Lyon... Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et l'international néerlandais n'affiche plus le même rendement.

"Frustration"

Pas à la hauteur du rendez-vous face au Barça en 8e de finale de la Ligue des champions (0-0, 5-1), Depay a été prié de s'asseoir sur le banc lors des deux dernières journées de Ligue 1. "Je suis frustré par les derniers matches", explique-t-il à la chaîne néerlandaise NOS. "Je n'ai pas joué beaucoup lors des derniers matches, et évidemment c'est frustrant (...) Je n'ai pas marqué depuis un moment, et je me regarde souvent dans le miroir. On attend de moi que je mette des buts. Mais statistiquement, je suis le joueur qui crée le plus d'occasions", assure-t-il.

Auteur de six buts en championnat cette saison, Memphis Depay a toutefois tenu à dédramatiser sa mauvaisse passe. "Nous ne devrions pas rendre ce qui se passe à Lyon plus gros que ça ne l'est", confie le Néerlandais, qui s'est dit heureux de retrouver sa sélection. Une éclaircie dans une période bien sombre...