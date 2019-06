Cette fois, c'est bel et bien (re)parti. Comme Eurosport vous l'indiquait lundi, le PSG a bel et bien activé la piste Gianluigi Donnarumma. Deux ans après un transfert avorté sur le fil, le club de la capitale compte cette fois arriver à ses fins. Et c'est dans cette optique qu'une première offre a été transmise à l'AC Milan ces dernières heures. Nous sommes en mesure de vous confirmer que cette dernière était bien de 20 millions d'euros + Alphonse Areola, comme annoncé par Sky Italia.

Areola surpris de la possibilité milanaise

Les dirigeants milanais, après réflexion, ont toutefois décidé de la refuser. Mais pas de quoi interrompre les discussions entre les parties qui, selon nos informations, se poursuivent. Les contacts sont fréquents. Une donnée importante est à souligner : Leonardo, le nouveau directeur sportif parisien, arrive d'une saison à l'AC Milan. Résultat, il connaît bien évidemment la situation financière de son ancien club, toujours aussi délicate. Cette première offre, considérée comme "basse" par le club lombard, n'est donc pas anodine. Le dirigeant brésilien joue tout simplement une partie de poker.. en connaissant parfaitement la main de son adversaire.

Côté Milan, on attend désormais une somme plus élevée pour envisager une vente de l'enfant prodige qui, comme nous vous l'avons annoncé lundi, aimerait rester à Milan. Les médias italiens vont dans ce sens ce jeudi. Côté Paris, il va également falloir convaincre Alphonse Areola de faire le chemin jusqu'en Lombardie. L'international français, lui, a toujours privilégié un départ en Premier League. Son entourage aussi. D'ailleurs, cette possibilité d'atterrir à Milan les a surpris.

Gianluigi Donnarumma (Milan AC) en Serie A 2018-2019Getty Images

Une chose est plus certaine, Areola ne restera pas à Paris en cas de venue de Donnarumma. Et pas uniquement car les deux hommes font partie de l'écurie Raiola. Le gardien parisien ne veut plus être numéro 2. Et il l'avait encore signifié à ses dirigeants il y a quelques semaines. Ces derniers avaient alors pris l'engagement de le laisser partir en cas de venue d'un autre portier. Une sorte d'accord moral qu'il compte bien faire jouer. Reste à voir si sa destination serait alors l'AC Milan qui, ne l'oublions pas, ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Un facteur à prendre en compte.