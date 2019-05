Cette fois-ci, c'est la bonne ? Tout proche de s'engager à Liverpool l'été dernier, Nabil Fekir était resté une saison de plus à l'OL. C'était sans doute la dernière. C'est en tout cas ce que Jean-Michel Aulas a confirmé vendredi après la victoire de l'OL à Nîmes (2-3), affirmant que son capitaine disposait d'un "bon de sortie". "On se bagarre pour essayer de perdre le moins de joueurs possible. J'ai dit qu'il n'y en aurait pas plus de deux. Nabil est en dehors car il a déjà un bon de sortie. On va se renforcer c'est certain."

Interrogé sur OLTV, le boss lyonnais a aussi confirmé que c'est bien le trio Juninho-Sylvinho-Maurice qui devrait être à la manoeuvre lors du mercato, avec un "recrutement très ambitieux" en vue. Début de la nouvelle histoire lyonnais dès lundi puisque l'ancien numéro 8 de l'OL devrait débarquer dans la capitale des Gaules pour se mettre au travail.