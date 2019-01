Nantes - Halilhodzic : "Si ça n'avait pas été Nantes, je serais parti"

Il ne fallait pas sortir de Saint-Cyr pour envisager des fritures sur la ligne très rapides entre Waldemar Kita et Vahid Halilhodzic. D'un côté, un président qui ne peut pas s'empêcher de se mêler du sportif tout en allumant quelques feux dans la presse. De l'autre, un coach au caractère bouillant qui dit toujours ce qu'il pense. Le Bosnien l'a encore prouvé ce dimanche. Après la défaite des Canaris sur la pelouse d'Angers (1-0), la troisième consécutive, il a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas.

Echaudé par le départ, dans son dos, d'Emiliano Sala parti visiter les installations de Cardiff lundi sans son accord, Vahid Halilhodzic a livré un constat sans appel ce dimanche sur les antennes de Canal Plus : "Si ça n'avait pas été Nantes, je serais parti". Comment continuer dans de telles conditions ? Comment imaginer que les choses s'apaisent entre Kita et son entraîneur ? Du coté du club, on rappelle qu'au moment de sa signature, Vahid Halilhodzic avait été mis au courant qu'un joueur majeur allait être vendu au mois de janvier. Mais l'ancien entraîneur du PSG n'a pas apprécié que le transfert de Sala se soit fait dans son dos.

"Kolo Muani ? Entre moi et lui, je l’ai choisi lui"

"Qu'est ce qui se passe derrière mon dos ?", a-t-il fait mine de s'interroger en conférence de presse. "Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas." Au micro de BeIn Sports, il a réclamé deux ou trois arrivées pendant le mercato d'hiver. "Pourquoi j'ai choisi de titulariser Kolo Muani (20 ans) en pointe ? Entre moi et lui, je l'ai choisi lui", a-t-il continué comme pour mettre la pression sur ses dirigeants. "Je n'avais pas d'autres solutions."

Difficile d'imaginer, après de telles déclarations, un futur pour Halilhodzic à Nantes. Au-delà des résultats, des trois défaites consécutives en championnat, de la zone rouge qui se rapproche (6 points), ce sont surtout les relations distendues entre l'état-major des Canaris et leur coach qui semble sceller son sort. La situation est ce dimanche inextricable.