Neymar va rater Man U... mais le PSG n'a peut-être pas tout perdu

C'est désormais une certitude : Paris devra se passer de Neymar pour les huitièmes aller (12 février) et retour (6 mars) de la Ligue des champions contre Manchester United. En annonçant une absence de dix semaines ce mercredi, le PSG l'a confirmé.

En Ligue 1, la star brésilienne manquera le choc à Lyon dimanche, le déplacement à Saint-Étienne (17 février), la réception de Montpellier (20 février) et celle de l'Olympique de Marseille (17 mars). Une liste qu'on aurait pu estimer importante dans le cas où Paris était en danger en Ligue 1. Ce n'est évidemment pas le cas. Ajoutons que le numéro 10 brésilien sera aussi absent pour le huitième de finale de Coupe de France à Villefranche-sur-Saône la semaine prochaine mais aussi pour les éventuels quarts et demi-finales. Encore une fois, rien de nature à faire trembler le Paris Saint-Germain.

Objectif quart de finale de C1

La véritable interrogation réside autour de sa présence pour les quarts de finale de la Ligue des champions, si jamais le PSG venait à écarter Manchester United de sa route. Mathématiquement, dix semaines d'absence l'emmènent jusqu'au 15 avril, soit à la veille ou l'avant veille du match retour des quarts de C1. Reste à savoir comment, et à quelle vitesse, Neymar va récupérer. Si le traitement pour lequel les médecins et le club parisien ont opté portent ses fruits et que la blessure du Brésilien se résorbe rapidement, Paris peut espérer le compter dans ses rangs pour un potentiel match décisif le 16 ou le 17 avril.

En évitant le passage par la table d'opération, contrairement à la saison passée, et en allant a priori donc dans le sens de Thomas Tuchel, le PSG s'est gardé la possibilité de pouvoir compter sur sa star pour le money time de la saison, là où sa star est enfin censée lui faire passer un cap. Un point éminemment positif dans le cas où l'obstacle Man U était franchi.

Uniquement dans ce cas, puisqu'à l'inverse, si le PSG chutait encore en huitièmes de finale, Neymar reviendrait "seulement" pour disputer quelques matches de Ligue 1. Pas vraiment ce à quoi Paris pensait quand il a arraché le joueur au Barça à l'été 2017.