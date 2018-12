"Nous sommes d'accord pour continuer ensemble" : Galtier va prolonger à Lille

"Je suis très heureux qu'ils veuillent que je continue à travailler" avec eux. Christophe Galtier se sent bien à Lille et il va y continuer son aventure. Arrivé fin décembre 2017 dans un club en grandes difficultés, Galtier a convaincu ses dirigeants qu'il était l'homme de la situation. "J'ai rencontré le Président (Gérard Lopez) et la direction sportive en milieu de semaine et nous sommes d'accord pour continuer ensemble", a-t-il expliqué au micro de Canal + samedi soir après le match nul face à Lyon (2-2).

De la 18e à la 4e place en un an

Quand il est arrivé dans le nord à la fin de l'année 2017, Christophe Galtier avait trouvé un club qui avait besoin de se relever d'un début de saison très compliqué marqué finalement par le départ de Marcelo Bielsa, arrivé six mois plus tôt seulemennt. Relégable, puisque 18e, à la trêve, le LOSC s'était maintenu à la faveur de trois victoires consécutives entre les 35e et 37e journées. Entre temps, la DNCG avait interdit le club de tout recrutement au mois de janvier, ce qui avait considérablement durci la tâche de Galtier.

Cette année, plus question de maintien, le club nordiste est, pour le moment, à la lutte pour le podium et une qualification en Ligue des Champions. Avec 27 points, et un jeu enthousiasmant dans le sillage de Nicolas Pépé, les Dogues sont quatrièmes de Ligue 1 à deux unités seulement de Montpellier, dauphin du PSG, et une de Lyon, troisième. Encore second début novrembre, le LOSC vit cependant une période compliquée avec quatre matches sans victoire. Rien en tout cas qui n'altère le bonheur de Christophe Galtier de travailler à Lille. Sa prolongation de contrat devrait être effective quand le club et lui se seront mis d'accord sur les "détails du contrat". Ce qui est sûr, c'est que l'entraîneur du LOSC est toujours aussi entier, comme il l'a prouvé en conférence de presse samedi soir...