OL-Toulouse : Houssem Aouar, la thèse du coup de barre

Ce n'est pas le moment de tirer la langue. Pas à l'aube d'un mois de mars qui tient traditionnellement un rôle déterminant sur l'issue d'une saison. Facile à dire. C'est justement le moment où les efforts consentis jusqu'ici se font le plus sentir. La trêve paraît bien loin tant les deux premiers mois de l'année sont particulièrement exigeants avec la multiplication des compétitions. Lyon est dans ce cas, même si les Gones ont disparu rapidement en Coupe de la Ligue. Avec la Ligue 1, la Ligue des champions et la Coupe de France, les Gones n'ont que peu de temps pour récupérer.

Cela se voit. Les Lyonnais ont clairement perdu de cette fraîcheur physique pourtant éclatante il n'y a pas si longtemps, quand l'OL infligeait au Paris Saint-Germain son seul revers en championnat jusqu'ici (2-1). Si un joueur symbolise le coup de barre de l'OL, c'est bien Houssem Aouar. Rayonnant à l'automne, le talentueux milieu rhodanien a connu une baisse de régime progressive cet hiver. Cela se voit sur le terrain et dans les statistiques. En 2019, il a dû se contenter d'une petite passe décisive toutes compétitions confondues.

Un poste exigeant

Briller par les chiffres n'est évidemment pas son rôle premier. Aouar, c'est surtout le garant de l'équilibre collectif lyonnais. Celui qui éclaire le jeu, permet des transitions propres vers l'avant et donne à l'OL une supériorité technique au milieu de terrain. Sans que cela l'autorise à négliger les phases défensives. Au sein du duo qu'il forme avec Tanguy Ndombele dans l'entrejeu des Gones, Aouar a aussi un rôle essentiel à la récupération. Il doit être l'homme à tout faire de la formation rhodanienne. Ce qui suppose un volume de jeu monstrueux.

Houssem Aouar et Marquinhos lors de PSG-OLGetty Images

En ce moment, l'étoile montante de Lyon peine à joindre les deux bouts. Ce constat était assez criant la semaine passée à Monaco (2-0), où Aouar a sombré à l'image d'un milieu lyonnais malmené comme jamais cette saison. Pourtant si à l'aise dans les sorties de balle, il n'a jamais su se dépêtrer du pressing monégasque orchestré par Adrien Silva et Cesc Fabregas. Il n'était que l'ombre du joueur si influent au collectif rhodanien. Sans capacité de réaction, comme s'il était à bout de souffle. Il y a un peu de cela, et ce n'est pas illogique.

Un joueur extrêmement sollicité

A 20 ans, Aouar manque encore de volume physique. Il n'avait qu'une saison pleine dans les jambes avant le début de l'exercice actuel, même si elle avait été dense avec 44 matches disputés toutes compétitions confondues, pour un temps de jeu total de 3075 minutes. Le milieu lyonnais n'est plus très loin d'avoir égalé ces chiffres en 2018-19 avec 35 matches disputés et 2829 minutes de temps de jeu. Il est le cinquième joueur le plus utilisé par Bruno Genesio. Et le premier qui ne soit pas un gardien ou un défenseur.

Luis Suarez (Barcelone) et Houssem Aouar (Lyon)Getty Images

L'entraîneur des Gones a pris soin de le faire souffler mercredi face à Caen en Coupe de France (3-1). Comme le plus souvent dans les coupes nationales. Car Aouar ne se repose jamais dans les autres compétitions. En Ligue des champions, il a joué les sept matches de l'OL dans leur intégralité. Et en Ligue 1, il a démarré 24 des 26 rencontres disputées par Lyon. Le milieu lyonnais était sorti du banc face à Strasbourg (2-0) et Nice (0-1). C'était au mois d'août. Depuis, il a enchaîné 20 titularisations en L1. Et hormis face à Paris, il n'a jamais joué moins de 80 minutes par match.

Un registre indispensable

Genesio a beaucoup tiré sur la corde avec Aouar. A sa décharge, l'entraîneur lyonnais n'a pas vraiment le choix. Il ne dispose pas d'un autre joueur au profil vraiment créatif pour animer son entrejeu. Ses défenseurs ne sont pas parmi les plus grands relanceurs, et ses éléments offensifs, notamment Nabil Fekir et Memphis Depay, sont plus à l'aise pour faire les différences dans les trente derniers mètres que pour élaborer les phases offensives. Dans son registre, Aouar est indispensable au collectif des Gones. Ce qui explique en grande partie pourquoi il a été utilisé à l'excès jusqu'ici.

Ce qui inquiète aussi, surtout à l'aube des échéances décisives, notamment en championnat où Lyon est encore loin d'avoir assuré sa place pour la prochaine Ligue des champions. Gérer Aouar sera l'un des enjeux pour que Genesio puisse atteindre les objectifs de sa direction. L'entraîneur lyonnais le sait. Il n'a pas manqué de réaffirmer sa confiance en son milieu de terrain, tout en brandissant la menace de la concurrence si son rendement ne s'améliore pas. Mais ce coup de pression psychologique ne lui donnera pas forcément un second souffle physique.