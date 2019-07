Paris fait une fixation sur Donnarumma: "Pourquoi s'embêter à prendre un gardien quand on a Areola?"

Son nom circule régulièrement depuis quelques semaines. Notamment depuis le retour de Leonardo. Gianluigi Donnarumma serait sur les tablettes du PSG pour occuper le poste de gardien. Un échange avec Alphonse Areola a même été évoqué par la presse, même si l'AC Milan n’est pas vraiment tenté par cette option et se montre gourmand en voulant récupérer 50 millions d'euros. Pour le moment, ça n'avance pas. Mais on va en reparler assurément cet été. Alors est-ce vraiment une bonne idée pour le PSG d'aller chercher le jeune portier italien pour lui donner les clefs à la place de l'international français ? Ce n'est pas forcément évident.

Il y a bien sûr des arguments qui plaident en faveur d'un recrutement du jeune Italien. Et certains sont de poids. Déjà, Leonardo le connaît parfaitement après l'avoir vu tous les jours pendant une saison en Lombardie. Donnarumma est aussi un phénomène de précocité. Rendez-vous compte, il n'a que 20 ans mais affiche déjà quatre saisons de Serie A et 12 sélections avec la Squadra Azzurra. "Il a connu un immense coup d'accélérateur dans sa formation en jouant très tôt avec l'équipe première. Il n'y a pas mieux", glisse Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea qui dresse les qualités du portier d'1m96 : "C'est un gardien très bon sur sa ligne. Il a des réflexes étonnants. Et il prend de la place car il est très grand. Dans les airs, il ne craint pas d'y aller."

Gianluigi Donnarumma (Milan AC) en Serie A 2018-2019Getty Images

" Il peut être beaucoup plus influent dans la surface "

A 20 ans, Donnarumma n'est cependant pas encore une référence dans l'univers des derniers remparts. Forcément, il "reste à le peaufiner pour qu'il puisse exprimer son potentiel à 100%", nous explique Christophe Lollichon. Ce n'est pas illogique vu son âge. Surtout qu'on parle d'un poste si spécifique où il n'est pas rare de rester au plus haut niveau après 35 ans. Techniquement déjà, tout n'est ainsi pas parfait et son style n’est pas forcément très académique, notamment le mouvement de ses bras. "Il a par exemple un balancement de bras vers l'arrière qui est absolument gigantesque et qui est plus perturbant qu'autre chose", constate notre expert.

Grand et imposant, Donnarumma peut aussi réussir à améliorer son explosivité. Notamment pour jaillir plus vite. "Il faut qu'il soit extrêmement vigilant à son poids de corps car il a gabarit important. De façon à ne pas s'alourdir pour garder des qualités de vitesse qui sont clefs au poste de gardien", prévient également Lollichon. Mais il y a un domaine qui peut aussi lui faire passer un cap : la compréhension du poste et son jeu au pied. "Ses axes de travail doivent s'orienter sur sa capacité à lire le jeu et son rapport avec le ballon, notamment son pied gauche qui est faible par rapport au haut niveau, estime l'ancien mentor de Petr Cech. Il peut être beaucoup plus influent dans la surface qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais seulement s'il arrive à bien lire le jeu et anticiper les intentions adverses. Je pense qu'il a le potentiel pour le faire".

Alphonse Areola (PSG) face à Naples en C1Getty Images

De quoi s'interroger sur Areola? "L'Alphonse que je connais doit être le numéro 1" répond Lollichon

Avec Gianluigi Donnarumma, le PSG recruterait donc un gardien avec un fort potentiel. Mais encore perfectible. La vraie question est cependant peut-être ailleurs : est-ce logique de miser autant sur un tel profil alors que Paris doit jongler avec les contraintes imposées par le fair-play financier et possède déjà du monde à ce poste, notamment Alphonse Areola ? "Pourquoi s'embêter à prendre un gardien quand on a Alphonse Areola ?", s'étonne d’ailleurs Christophe Lollichon, qui apprécie les qualités du portier parisien : "A moins qu'il ait changé dans ses attitudes, l'Alphonse que je connais doit être le numéro 1. C'est certainement le ou l'un des meilleurs potentiels du championnat de France aujourd'hui. Il a toutes les caractéristiques du gardien moderne."

Le problème, c'est que le PSG ne semble pas le voir ainsi. Et cette insistance des champions de France à vouloir trouver un gardien pour concurrencer Alphonse Areola interroge. Et laisse penser que le staff parisien n'a pas forcément une confiance absolue en lui. Après sa saison encourageante en 2017-18 notamment en Ligue des champions, la venue de Gianluigi Buffon allait déjà dans ce sens. "Tous les gardiens font des erreurs que ce soit Ederson à City ou Alisson à Liverpool. Mais quand Areola en fait une, comme il y a un gardien à côté de lui prêt à lui prendre sa place…" regrette Lollichon, qui enchaîne : "Au plus haut niveau, on a besoin d'un top numéro 1. Ensuite, on a besoin d'un très bon numéro 2. Mais on n'a pas besoin de deux numéro 1. Cela ne sert à rien".

Le problème, c'est peut-être qu'Areola n'a pas su montrer à ses dirigeants qu'il pouvait être ce numéro 1. L'obsession du PSG à lui trouver un concurrent laisse penser que c'est le cas. Reste à savoir si Donnarumma peut l'être même s'il a encore pas mal d'axes de progression.