Patrick Vieira débarque officiellement sur le banc de l'OGC Nice !

Le nouveau patron de l'OGC Nice, c'est lui ! Comme prévu, Patrick Vieira a officiellement été nommé entraîneur des Aiglons ce lundi après-midi. L'ancien international tricolore (107 sélections), qui entraînait le New York City FC, va donc connaître sa première grande expérience en Europe. Et donc en Ligue 1. Il va avoir la lourde tâche de succéder à Lucien Favre, auteur d'un travail remarquable ces deux dernière saisons.

Vieira, le challenge niçois

"Monument du football français, champion du Monde et d’Europe avec les Bleus, ce dernier a séduit les décideurs niçois par son profil, son dynamisme, son charisme et une philosophie qui s’inscrit pleinement dans le projet rouge et noir", peut-on ainsi lire dans le communiqué niçois, qui n'a pas précisé la durée du contrat de l'ancien joueur d'Arsenal, Milan ou encore l'Inter. "Arrivé dans la matinée de lundi, Patrick Vieira a découvert le centre d’entrainement et de formation du club avant de parapher son contrat aux côtés de Jean-Pierre Rivère", précise-t-il.

De son côté, Patrick Vieira, dans un long texte publié via les réseaux sociaux, a tenu à remercier toute l'équipe de New York City, qu'il entraînait depuis 2015. Juste avant, il était passé sur le banc des jeunes de Manchester City (U19 puis U21). L'heure était donc probablement venue pour lui de plonger dans le grand bain. Avec le challenge niçois, l'ancien milieu de terrain a trouvé chaussure à son pied.

" Je suis comblé, heureux "

"J’ai été séduit par le projet et par les hommes. J’ai beaucoup discuté avec Julien Fournier et le Président. Quand je regarde l’effectif, ça me donne très envie. Il y a tout ce qu’il faut ici pour réussir", explique Patrick Vieira en conférence de presse. "Ma carrière de joueur ne compte plus, ça fait partie du passé. L’important pour moi c’est d’avoir une idée claire de ce que je veux des joueurs, un schéma de jeu précis pour qu’ils puissent s’exprimer, car le talent est là", poursuit l'ancien milieu de terrain.

"Je suis comblé, heureux. C’est ce que je recherchais : je vais travailler dans de bonnes conditions avec des gens passionnés, qui vont me soutenir dans les bons comme les mauvais moments. Je suis très content d’être là", confie l'ancien international. De son côté, le président niçois Jean-Pierre Rivère a justifié son choix.

"Nous étions à la recherche d’un certain profil. Julien (Fournier) a soufflé le nom de Patrick Vieira, en brossant le portrait d’un entraineur qui aime le jeu et qui connait bien les jeunes pour s’en être occupés à Manchester City", confie le patron du club azuréen. "Il a une expérience très intéressante du très haut niveau en tant que joueur, et c’est un entraineur qui pratique son métier depuis plusieurs années maintenant. Nous le pensons capable de faire progresser nos joueurs. On se souvient bien sur du gagneur qu’il était sur le terrain, et l’on espère aussi qu’il saura transmettre cette culture-là"

"Quand nous sommes allés le rencontrer, j’ai rapidement été séduit par l’homme et son discours", poursuit Rivère. "Nous cherchions quelqu’un avec qui nous pourrions être en phase sur le plan humain. Il est dans l’échange, et beaucoup d’humilité se dégage de ses propos (...) On lui fixe pour seul objectif de faire du mieux possible. On sera avec lui. C’est un travail collectif. L’objectif, c’est toujours le même : continuer de faire grandir ce club", assure-il. Anciennement leader sur les terrains, Vieira a désormais les clés du projet niçois en mains. Voilà qui devrait lui plaire.