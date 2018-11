Pour vous, Kylian Mbappé (PSG) est le meilleur joueur de la 12e journée de Ligue 1

Il survole les débats. Déjà leader du classement général, Kylian Mbappé l'est un peu plus après la 12e journée de Ligue 1 dont vous l'avez élu meilleur joueur. Avec 5800 voix, l'attaquant du PSG, buteur et passeur décisif lors de la victoire contre Lille (2-1), devance Emiliano Sala (3600 voix) et Gaëtan Laborde sur le podium (3300 voix). Neymar (3100 voix) et Denis Bouanga (954 voix) complètent le Top 5.

Au général donc, Mbappé est un solide leader avec désormais 56 unités au compteur, très loin devant Florian Thauvin (24 points) et Neymar (22 points). Vous l'aurez compris, le champion du monde est loin devant et ses poursuivants devront désormais s'employer pour tenter de le rattraper, chose délicate quand on connaît la vitesse du garçon.

Le classement général :

1 - Kylian Mbappé (PSG) 56 points

2 - Florian Thauvin (OM) 24 points

3 - Neymar (PSG) 22 points

4 - Dimitri Payet (OM), Bertrand Traoré (OL) 16 points

6 - Nicolas Pepé (LOSC) 14 points

7 - Moussa Dembélé (OL), Bouna Sarr (OM), Emiliano Sala (Nantes) 10 points

10 - Angel Di Maria (PSG) 9 points

11 - Denis Bouanga (Nîmes) 7 points

12 - Martin Terrier, Tanguy Ndombele (OL), Marco Verratti (PSG) 6 points

15 - Loïs Diony (Saint-Etienne), Sada Thioub (Nîmes), François Kamano (Bordeaux), Walter Benitez (Nice), Thomas Meunier (PSG), Houssem Aouar (OL) 4 points

Règlement : dix joueurs sont sélectionnés par la rédaction d’Eurosport.fr chaque journée et des points sont distribués aux cinq premiers (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 2 pour le 4e et 1 pour le 5e), ce qui nous permettra après 38 journées de décerner le trophée Eurosport.fr du meilleur joueur de la saison, remporté à l'issue de l'exercice 2017-2018 par Florian Thauvin.