Adil Rami se rapproche de plus en plus de la sortie à l'OM. Visé par une procédure disciplinaire pour une absence à l'entraînement la saison dernière, le défenseur champion du monde n'a toujours pas réintégré l'effectif d'André Villas-Boas, et s'entraîne à part depuis la ville de Cannes. D'après La Provence, son cas pourrait encore s'aggraver : le journal local assure que Rami a menti à son entraîneur de l'époque, Rudi Garcia, sur les raisons de cette absence.

Pour rappel, Adil Rami avait manqué l'entraînement le 20 mai dernier, après une victoire à Toulouse (2-5). L'international français s'était ensuite rendu sur le tournage de l'émission "Fort Boyard" où, assure La Provence, il a participé "à un combat dans la boue, notamment, alors qu'il était blessé". Problème : Rudi Garcia, entraîneur de l'OM à ce moment, "n'aurait effectivement pas été averti".

Rami aurait simplement expliqué à son entraîneur devoir se rendre à Paris "pour des raisons familiales". Si Garcia a depuis été remplacé par André Villas-Boas, la direction marseillaise s'est tout de même saisie de l'affaire. Et Adil Rami pourrait prendre la porte rapidement.