Revenu de loin, Lyon n'a pas volé son nul face à Lille

Lyon peut à la fois s'estimer heureux et... nourrir des regrets. En déplacement à Lille pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, les Lyonnais se sont retrouvés menés (2-0) à la mi-temps après les deux premières occasions de Lillois ultra-réalistes. Dominateurs tout au long de la rencontre, les hommes de Bruno Genesio ont finalement arraché le match nul (2-2) dans les dernières minutes grâce à Moussa Dembélé. L'OL conserve ainsi sa deuxième place, mais se retrouve sous la menace de Marseille et Montpellier, qui peuvent lui repasser devant au classement à l'issue de la journée. Marseille et Montpellier qui ont également dans le viseur Lille (3e) qui enchaîne un quatrième match sans succès en championnat.

Ce nul fait, au passage, les affaires du Paris Saint-Germain, d'ores et déjà assuré de terminer champion d'automne à l'issue des matches aller.

Plus d'infos à suivre...