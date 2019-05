La rupture est consommée. Reste à trouver les termes du divorce. Maintenu dans ses fonctions par Franck McCourt, Jacques-Henri Eyraud aurait décidé de trancher dans le vif en se séparant de Rudi Garcia dès la fin de saison. C’est ce qu’avance le JDD ce dimanche, convaincu que l’entraîneur français ne sera plus sur le banc phocéen la saison prochaine. Mieux, toujours selon l’hebdomadaire, l’annonce pourrait être officialisée dès lundi, avant le dernier match de la saison.

Eyraud a décidé d’assumer. Après avoir prolongé à grand frais le contrat de Rudi Garcia de deux saisons en octobre dernier, le président olympien s’est décidé à trancher après la saison cauchemar vécue par les siens et les protestations toujours plus véhémentes du Vélodrome.

Dès lors, il ne reste plus qu’aux deux parties à trouver un terrain d’entente financier. Selon le JDD, Garcia et son staff devraient récupérer une dizaine de millions d’euros au terme de la séparation. Arrivé en 2016 et loué, à raison, pour sa gestion en 2017, Garcia n’a pas réussi à monétiser sa très belle saison passée, plombé par un mercato largement raté qu’il a orchestré mais également par une communication à côté de la plaque.

L’issue semblait inévitable mais elle risque de faire mal aux ambitions marseillaises, déjà limitées par le fair-play financier. Car ces millions de séparation auraient pu servir à la reconstruction d’un effectif en fin de cycle. Mais, à l’OM, c’est chaque chose en son temps. Et Garcia semble avoir fait le sien…