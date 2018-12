Toulouse - Dijon (2-2 ) - Casanova : "Nous avons dit aux joueurs que c'était des gros cons"

Alain Casanova est un coach discret qui cultive l'humilité avec rarement un mot plus haut que l'autre. Mais ce dimanche n'était décidément pas une journée comme les autres pour le TFC et son coach. Menés 0-2 par Dijon jusqu'à la 72e minute et réduit à 10 contre 11 après l'expulsion de leur gardien, Baptiste Reynet dès la 4e minute, les Violets ont bien failli s'offrir la victoire dans le temps additionnel. Un match de dingue, complètement insensé, qui a fait sortir le si placide Alain Casanova de sa réserve habituelle.

"On s'est mis dans la merde tout seul"

"Vu le scénario, on ne va pas cracher sur le point, mais notre entame n'est pas digne d'une équipe en difficulté qui doit remporter le rapport de force face à une autre équipe en difficulté", a pesté après coup le coach du 15e de Ligue 1. Et la suite est savoureuse et dans le ton d'une après-midi où rien ne s'est passé comme prévu : "A la mi-temps, nous avons dit aux joueurs que c'était des gros cons. On s'est mis dans la merde tout seul en première période." Des paroles qui ont eu le mérite de réveiller les Toulousains transfigurés lors de vingt dernières minutes de feu. Gradel a même eu la balle de match en toute fin de rencontre.

"L'équipe est récompensée de ses efforts, et avec de la réussite je pense qu'on doit gagner ce match", a fini par se satisfaire Casanova. "Sur la deuxième période, les joueurs ont fait énormément d'efforts, sont allés au bout de leurs limites, avec un dépassement de soi incroyable." De quoi le réconcilier avec son groupe.