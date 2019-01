Des premiers retours "positifs" pour les tribunes debout

"On n'a pas d'incidents notables liés aux "tribunes debout sécurisées". On a des retours qui sont positifs de la part des groupes de supporteurs", a déclaré le chef de l'instance qui tenait son séminaire annuel à Clairefontaine. Le ministère des Sports a annoncé en juillet que des "tribunes debout" allaient être mises en place à Amiens et Saint-Etienne (L1), ainsi que Sochaux et Lens (L2), pour répondre à une revendication de certains clubs de supporteurs.

" D'autres clubs ont déposé des dossiers "

Celles-ci étaient interdites depuis la catastrophe du stade de Furiani à Bastia en 1992, où l'effondrement d'une tribune a causé la mort de 18 personnes. "D'autres clubs ont déposé des dossiers (pour cette saison). Ca relève de la compétence de l'instance nationale du supportérisme (INS) qui valide ou non avec la préfecture territorialement compétente la possibilité de procéder aux travaux et de mettre en oeuvre ces tribunes de façon provisoire", a continué M. Mordacq.

"A la fin de la saison, il y aura une sorte de bilan qui sera fait sur le fonctionnement des "tribunes debout sécurisées" pour voir si on peut faire évoluer la réglementation, car aujourd'hui les places doivent être assises dans les stades. On avisera à ce moment-là s'il est opportun ou pas de confirmer cette expérimentation dans la réglementation française", a-t-il conclu. Présent au séminaire pour représenter le gouvernement, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a évoqué de son côté une expérimentation qui "semble plutôt porter ses fruits", sans s'étendre davantage.