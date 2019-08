Tout va pour le mieux pour Mathieu Valbuena. Auréolé d'une large victoire (4-0) contre Krasnodar, mercredi soir, en barrages aller de Ligue des champions avec l'Olympiacos, l'ancien milieu de l'OM a exprimé son bonheur d'avoir rejoint le club grec cet été et très bien parti pour disputer la prochaine campagne de la C1 en septembre prochain. "Ça fait vraiment plaisir de retrouver la Ligue des champions et cette musique qui me transcende. Ce sont des bons matches à jouer, je suis content de les vivre à cet âge", a-t-il confié au micro de RMC Sport dans l'émission Team Duga.

Contacté par quelques clubs de Ligue 1, un retour dans l'Hexagone n'a jamais été à l'ordre du jour pour l'ancien joueur de Fenerbahce. "Ce n’était pas ma priorité de revenir en France", a-t-il admis. Par contre, "Petit Vélo" suit la L1 de près. Et un club en particulier : l'Olympique de Marseille. Après une saison 2018-2019 terminée en dehors du podium (5e), l'OM n'a glané qu'un point en deux matches lors de cette saison 2019-2020. Une situation globale qui "peine beaucoup" l'ancien marseillais (2006-2014).

" Aujourd'hui, les supporters sont désabusés "

"C’est un club qui ne mérite pas ça", a-t-il regretté. "Aujourd’hui, les supporters sont désabusés. Ce n'est pas possible de voir que Marseille n'a plus de ferveur. Il faut de la personnalité pour jouer à Marseille. Quand j'y jouais, tout n'était pas rose mais il y avait de la personnalité. Là, il y a trop de manques", a-t-il enchaîné.

Si l'international français de 34 ans pointe du doigt la direction sportive, les joueurs ont aussi leur part de responsabilité selon Valbuena. "On peut parler d'extra-sportif, de gestion, mais ce sont aussi les joueurs qui sont sur le terrain. Reste à savoir s’ils savent où ils ont mis les pieds. C’est difficile, mais il faut que ça revienne au plus vite." Et de prévenir. "Je me rappelle d'un quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (saison 2011-2012, ndlr) durant lequel on s'est fait siffler. Quand tu entends ça, c'est lunaire. Aujourd'hui, les fans sont beaucoup plus patients. Mais cette année, ils ne les défendront plus comme l'année dernière". Charge aux hommes en place de renverser la situation. Et vite.