Aulas : "Le pourcentage de chances que l'on puisse terminer tous les matches est plus faible"

L'édition 2019/2020 de la Ligue 1 pourra-t-elle aller à son terme ? Jean-Michel Aulas y croit de moins en moins. Le président de l'Olympique Lyonnais a fait part de son scepticisme, ce dimanche, lors d'une interview accordée à nos confrères de L'Equipe. "Le pourcentage de chances que l'on puisse terminer tous les matches est plus faible aujourd'hui que le 11 mars, lorsqu'on a arrêté, a-t-il confié. On va tout faire quand même pour trouver des solutions."

Mi-mars, Aulas s'était déjà dit favorable à une "saison blanche" dans le cas où la saison de Ligue 1 devait être définitivement arrêtée. Depuis, plusieurs dirigeants ou entraîneurs, comme Jean-Paul Rivère, Christian Gourcuff ou André Villas-Boas, ont milité pour une fin d'exercice disputée entre octobre et décembre, puis une nouvelle saison en 2021. Samedi, le président brestois Denis Le Saint a réclamé l'arrêt définitif du championnat actuel, dans les colonnes de L'Equipe.

"Sur le fond, ce qu'il dit est sensé. Maintenant, il y a derrière l'enjeu économique de 39 autres clubs, qui est encore plus important, a commenté le patron de l'OL. Dans l'absolu, il a raison, mais dans la pratique, il n'aurait pas dû dire ça. […] Ce n'est pas le bon moment."

" L'essence d'un match de football est d'être un spectacle avec des supporters "

Pour l'heure, la LFP mise toujours sur une reprise du championnat. Les mesures de confinement imposées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de coronavirus pourraient s'étendre au-delà du 15 avril et pousser les instances à opter pour des matches à huis clos. "Le déconfinement peut aussi poser problème vis-à-vis des acteurs, joueurs et entraîneurs et des spectateurs, a souligné JMA. Car l'essence d'un match de football est d'être un spectacle avec des supporters."

Vidéo - "Si la Ligue 1 ne reprend pas, c'est une perte de 300 à 400 millions d'euros" 01:50

L'UEFA n'est pas tout à fait de cet avis. Par la voix de son président Aleksander Ceferin, l'instance a d'ores et déjà fait savoir qu'elle était prête à privilégier les huis clos. "C'est mieux que rien du tout", a martelé le dirigeant slovène auprès de la ZDF. "Pour la Coupe d'Europe, c'est plus problématique car les régions concernées sont plus vastes que pour les championnats domestiques, a rappelé le président rhodanien. Il y a plus d'incertitudes aujourd'hui."