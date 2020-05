TRANSFERTS - Autrefois, qu'un joueur aille jusqu'au terme du contrat pouvait traduire son attachement pour le club. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Parce que les conséquences économiques d'un tel acte sont devenues trop importantes. Surtout en Ligue 1.

Florian Thauvin va "honorer son contrat". Ce n'est pas tout à fait en ces termes que le joueur de l'Olympique de Marseille a laissé entendre, il y a quelques jours, lors d'un live Instagram, qu'il ne quitterait pas le club phocéen cet été. L'ailier a préféré user de ses propres mots, plutôt qu'utiliser ce genre d'expression toute faite.

Pour lui comme pour tous les autres de manière générale, il n'y a, de toute façon, plus rien "d'honorable" à aller au bout d'un bail. Sur le plan purement sémantique, "honorer" a rapport au respect, à l'estime ou à la bonté. Le foot étant devenu ce qu'il est, il faudrait être bien naïf pour croire, aujourd'hui, qu'un joueur "honore" son contrat pour ces simples considérations.

Il n'est pas question, ici, de remettre en cause l'attachement de Thauvin au club qu'il a découvert en 2013. On peut tout à fait accorder du crédit à sa sincérité : le joueur de 27 ans a rappelé tout ce que le club "représentait pour [lui]" et les raisons personnelles et sportives qui l'ont poussé à prendre cette décision.

Le joueur a tout à gagner, le club a beaucoup à perdre

Mais dans le même temps, on ne peut pas oublier que d'autres arguments, qui n'ont aucun lien avec l'affect ou le sportif, ont pu influencer son choix. Quel club Thauvin aurait-il pu rejoindre cet été, au bout d'une saison quasi-blanche, et au cœur d'une crise économique risquant d'affecter considérablement le marché ? Certainement pas celui auquel il pourrait prétendre.

Florian Thauvin au Vélodrome, le 1er septembre 2019 Crédits Getty Images

Où Thauvin pourra-t-il aller à l'été 2021, alors que le club qui souhaitera l'accueillir n'aura pas à débourser le moindre sou sur son transfert, et pourra ainsi se montrer plus généreux sur son offre salariale, voire sa prime à la signature ? Là, les perspectives sont bien plus larges.

Si les successeurs de Gerrard - 17 ans de contrats honorés à Liverpool -, Raúl - 18 ans au Real -, ou Totti - 28 ans à la Roma - se font de plus en plus rares, c'est parce que les clubs ne veulent plus d'eux. "Aujourd'hui, qu'un joueur aille au bout de son contrat n'est effectivement pas une bonne chose pour son club", nous confie Luc Arrondel, économiste et auteur du livre L'argent du football.

"C'est d'ailleurs pour ça que, désormais, les clubs proposent des prolongations de contrat de plus en plus tôt, ajoute-t-il. Si cette tendance-là est plus marquée dans le foot actuel, c'est parce que le trading de joueurs est devenu une source de revenus capitale pour les clubs."

La richesse facilite l'attachement

Ce constat peut être tiré de tous les principaux championnats européens. Et du nôtre en particulier. En 2018-2019, les recettes des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 liées aux plus-values de transfert ont atteint 750 millions d'euros. Elles représentaient plus d'un quart de leurs revenus totaux.

Florian Thauvin, l'attaquant de l'OM, lors de la rencontre face à Amiens le 6 mars 2020 Crédits Getty Images

"Si tous les joueurs vont au bout de leur contrat, il n'y a plus de transfert, rappelle Luc Arrondel. Donc plus de rentes importantes pour les clubs." On l'a dit et répété : pour l'OM, une vente de Thauvin, joueur dont la valeur marchande est l'une des plus élevées au sein de l'effectif olympien, aurait en effet constitué une gigantesque bouffée d'oxygène, alors que le déficit du club phocéen dépasse les 90 millions d'euros.

C'est ici que les cas diffèrent : il y a quelques mois, Edinson Cavani avait, lui aussi, réaffirmé son envie "d'aller au bout" du contrat le liant au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale aurait certainement apprécié en tirer un joli montant, l'hiver dernier, lorsque l'Atlético avait tenté de s'offrir l'Uruguayen. Mais à la différence de l'OM et bien d'autres clubs, Paris n'est pas dans une constante urgence financière. Son bilan est effectivement largement positif, avec un excédent de 27 millions d'euros la saison dernière.

Les supporters parisiens n'ont donc aucune inquiétude à avoir pour leur club, et diront adieu au Matador comme les supporters de Liverpool ont dit adieu à Steven Gerrard : en le remerciant pour les services rendus. La perception ne sera pas tout à fait la même pour Florian Thauvin, dont le choix n'aidera effectivement pas l'OM à combler sa dette. Pourtant, Marseille lui doit aussi une fière chandelle.

Edinson Cavani face aux supporters du PSG à l'issue du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le 11 mars 2020 Crédits Getty Images

