TRANSFERTS - Le nouveau responsable du recrutement de l'Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou, est déjà à l'oeuvre avant le début du mercato estival. Interrogé vendredi sur OL TV, l'ancien joueur du LOSC a évoqué le problème du "manque de personnalité, de caractère" des joueurs lyonnais. Il a également fixé le cap pour la saison prochaine : un défenseur central et l'émergence des jeunes.

Même si Jean-Michel Aulas continue d'espérer un éventuel retour en arrière pour la L1, l'OL prépare déjà la saison 2020-2021. Dans une interview accordée vendredi à OLTV, Bruno Cheyrou, le tout nouveau responsable du recrutement du septième de Ligue 1, a fait le point sur le mercato lyonnais. L'ex-milieu de terrain du LOSC ou encore de Liverpool est déjà au travail : "J'échange plusieurs fois par jour avec Juni (Juninho, directeur sportif, ndlr)". Il cherche notamment à renforcer le club rhodanien en défense centrale mais aussi à offrir plus de temps de jeu aux jeunes du centre de formation.

Dans le cadre d'une émission, Cheyrou a été interrogé par un supporter des Gones sur un prétendu manque de "joueurs qui ont de la gnaque, de 'gueulards'", et il a répondu : "Très clairement, on a le même constat et c'est déjà une bonne chose. Supporters, dirigeants... tout le monde a été assez unanime pour dire que l'année dernière, il manquait de la personnalité, du caractère, et que l'équipe était faite de très bons joueurs mais manquait de force pour se dire les vérités à l'intérieur du groupe et montrer un peu les dents par rapport à l'adversaire." Il a pour objectif d'y remédier : "C'est évident que ce sera un des axes de travail de la cellule de recrutement." En défense, notamment.

Sakho ciblé, les jeunes pas oubliés

"La personnalité et le caractère d'une équipe part de derrière et de la défense centrale. Dans ce registre-là, on va être assez actif assez rapidement", ajoute ainsi Bruno Cheyrou. Alors que Joachim Andersen, recrue la plus chère de l'histoire de l'OL l'été dernier, n'a pas donné satisfaction lors de l'exercice 2019-2020, Lyon aurait commencé les discussions avec Mamadou Sakho, le défenseur de Crystal Palace, selon les informations de L'Equipe.

Comme il l'a déjà fait par le passé avec Alexandre Lacazette ou Samuel Umtiti, voire plus récemment avec Houssem Aouar, l'Olympique Lyonnais pourrait être amené à faire encore davantage confiance à ses jeunes. "Si jamais on a une génération dorée avec chaque année cinq ou six jeunes qui sortent, et qu’on n'a pas besoin de recruter à l’extérieur, et bien je serais ravi, a rappelé Bruno Cheyrou. Si Rayan Cherki est bon à 16 ans et mérite d’être titulaire, et bien il faut qu’il joue." Pour son soixante-dixième anniversaire, Lyon ouvre un nouveau chapitre de son histoire.

