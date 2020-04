Depuis le 13 mars et la suspension officielle de la L1, les dirigeants du football français travaillent d'arrache-pied pour trouver une date de reprise. Mais avec la pandémie de coronavirus qui secoue fortement la France actuellement, il est impossible de dire si la saison 2019-2020 de Ligue 1 reprendra à huis clos en mai, en juin... voire jamais. Selon les informations du Parisien, Lyon et Saint-Etienne seraient qualifiés en Ligue Europa si ce scenario était envisagé.

Les deux rivaux sont respectivement classés septième et dix-septième en championnat de France. Mais les deux équipes devaient respectivement jouer la finale de la Coupe de France, le 25 avril, et de la Coupe de la Ligue, le 4 avril, face au Paris Saint-Germain. Comme le club de la capitale possède 22 points d'avance sur son dauphin marseillais en Ligue 1, alors les deux tickets européens seraient attribués aux Lyonnais et aux Stéphanois. Sans pour autant qu'une ligne supplémentaire soit ajoutée aux palmarès des deux clubs.

Ce scenario arrangerait les Verts, à la lutte pour le maintien en L1, mais également l'Olympique Lyonnais, qui s'est toujours qualifié en Coupe d'Europe depuis le début du siècle. Quelques heures après l'annonce de la suspension de la L1, Jean-Michel Aulas avait lancé l'idée d'une saison blanche tout en attribuant les places pour la Ligue des champions aux équipes qui avaient terminé sur le podium lors de l'exercice 2018-19. Donc Paris, Lille et l'OL... Mais si l'arrêt définitif était prononcé, le président lyonnais pourrait finalement se contenter de la Ligue Europa.