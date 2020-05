En arrêtant la Ligue 1, le gouvernement français a voulu faire du football un "symbole"

LIGUE 1 - Une enquête publiée vendredi par nos confrères de L'Equipe dévoile les raisons profondes de l'arrêt de la saison de football en France décidée par le gouvernement le 28 avril dernier. Si l'argument sanitaire a évidemment pesé de tout son poids, l'idée des autorités était aussi de faire du football un exemple.

La France fera-t-elle jusqu'au bout figure d'exception parmi les cinq grands championnats cette saison ? A l'heure actuelle, la Ligue 1 est en tout cas seule à avoir officiellement clôturé sa saison, une décision prise par la LFP (Ligue de football professionnel) sous la contrainte du gouvernement le 28 avril dernier. Alors que la Bundesliga reprendra son cours ce week-end, la Liga, la Serie A et la Premier League comptent bien faire de même en juin. Si l'incertitude liée à la pandémie de coronavirus pourrait mettre à mal leurs plans, la position française n'a pas été déterminée seulement par l'argument sanitaire selon une enquête de L'Equipe publiée vendredi.

Comme souvent ces dernières années, le football a été en partie utilisé pour faire passer un message politique. "On ne nie pas le fait qu'il y a une dimension symbolique forte dans cette décision. Nous avions à expliquer à tous les Français qu'ils allaient être contraints de faire un certain nombre d'efforts, nous voulions les sensibiliser sur la gravité de la situation. Dans ce cadre-là, nous voulions éviter que les gens puissent avoir l'impression, au travers de la tenue de matches de football, qu'il n'y aurait pas trop de risques", a indiqué une source proche de l'Elysée au quotidien sportif.

Alors que certains clubs comme l'Olympique Lyonnais ou Amiens se sont insurgés contre la décision de la LFP et ont même saisi la justice en recours, cette information pourrait constituer un nouvel argument de poids pour ceux qui s'estiment lésés financièrement et sportivement. Entrée dans la première phase de son déconfinement lundi, la France aurait peut-être pu envisager de terminer la saison en cours à huis clos pour limiter les risques de contamination. Mais seul l'avenir dira si le gouvernement a eu raison ou non de prendre les devants.

