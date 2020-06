"J’ai l’habitude de ces rumeurs-là" : Gueye exclut un départ du PSG cet été

TRANSFERTS - Un an après son arrivée au PSG, Idrissa Gueye ne veut pas entendre parler d'un départ du club de la capitale cet été et l'a fait savoir jeudi dans un entretien accordé au média sénégalais Emedia.

Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer... comme lors de chaque mercato, beaucoup de noms circulent du côté du PSG. Des bruits, concernant des milieux de terrain, qui n'effraient pas Idrissa Gueye, dont le départ a été évoqué il y a quelques jours. "J’ai l’habitude de ces rumeurs-là, balaie l'ancien Lillois dans un entretien accordé jeudi au média sénégalais Emedia. À chaque mercato, cela se passe comme ça pour moi. Même au mois de janvier, une fois arrivé au PSG, au bout de six mois, on m’annonçait déjà à Chelsea. Donc moi, j’en ai l’habitude."

En janvier 2019, Idrissa Gueye avait été tout proche de rejoindre le PSG. Mais le milieu de terrain international sénégalais avait dû patienter six mois avant de rejoindre le club de la capitale en provenance d'Everton. Un an plus tard, le Parisien ne se voit pas faire de nouveau ses valises. "Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le directeur sportif (ndlr : Leonardo), et il n’a jamais été question de départ", a-t-il indiqué.

"Pour moi, ce sont juste des rumeurs mis sur le marché des transferts parce qu’il n’y a pas grand-chose en ce moment", a ajouté Idrissa Gueye, dont la saison a été tronquée par les blessures. Le Champion de France 2011 et 2020 a manqué tout le mois d'octobre à cause d'une contracture aux ischio-jambiers. Puis le mois de décembre à la suite d'une blessure à un tendon. Après l'arrêt de la saison à cause de la pandémie de coronavirus, Idrissa Gueye a prêt à repartir au combat. Sous le maillot du PSG...

