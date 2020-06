TRANSFERTS - Le PSG vise Bennacer, l'OM se renseigne pour un attaquant, Ménez pourrait retourner en Italie, Luca Zidane rêve de Ligue 1... Voici notre bulletin mercato du jour.

Le PSG intéressé par Bennacer...

C'est une piste qui semble de plus en plus concrète. Selon L'Equipe, le PSG est réellement intéressé par Ismaël Bennacer, milieu de l'AC Milan. Des discussions auraient déjà été ouvertes avec Moussa Sissoko, représentant de l'international algérien, qui disposerait d'une clause libératoire de 50 millions d'euros. Manchester City serait également sur les trances du numéro 4 milanais.

Notre avis : Bennacer réalise une vraie belle première saison à Milan, qui aimerait probablement le garder. Il va donc falloir payer sa clause.

... et toujours sur les traces de Marusic

Toujours en quête d'un latéral droit, notamment en prévision du très probable départ de Thomas Meunier, le PSG suit toujours Adam Marusic. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, qui confirme cet intérêt, la Lazio espère au moins récupérer 20 millions d'euros dans ce dossier. Le quotidien italien précise que ce deal pourrait rentrer dans celui pour Sergej Milinkovic-Savic, objectif du club parisien pour le milieu de terrain.

Notre avis : Le PSG va probablement tenter le double coup Milinkovic-Marusic. D'une pierre deux coups.

L'OM s'intéresse à Grbic

Deuxième meilleur buteur de Ligue 2 (17 buts), Adrian Grbic, attaquant de Clermont, est très courtisé sur le mercato. Si Brest et Lens ont déjà transmis une offre pour s'attacher ses services, Lorient, l'OM et l'ASSE seraient également à l'affût dans ce dossier selon L'Equipe. Un intérêt pas encore vraiment concret, puisqu'il s'agit d'une simple prise de renseignements. Clermont aimerait une indemnité de transfert à deux chiffres.

Notre avis : Grbic va probablement faire le grand saut cet été. A lui de trouver une équipe qui lui propose du temps de jeu.

Luca Zidane vise la Ligue 1

Quel avenir pour Luca Zidane ? Prêté jusqu'au 30 juin au Racing Santander (deuxième division espagnole), le jeune gardien de 22 ans arrive en fin de contrat avec le Real Madrid, qui ne compte visiblement pas le prolonger. Selon Marca, le fils de "Zizou" a déjà été sondé par Montpellier, qui n'as pas encore réglé le cas de son portier Geronimo Rulli (prêté par Real Sociedad, option d'achat entre 8 et 11 millions d'euros). D'après le quotidien madrilène, Luca Zidane aimerait en tout cas découvrir le championnat français.

Notre avis : Zidane va probablement chercher un club qui lui offre la garantie d'être numéro 1. Pas simple.

Ménez de retour en Italie ?

Passé par l'AS Rome et l'AC Milan, Jérémy Ménez pourrait bien faire son grand retour en Italie. En fin de contrat au Paris FC au 30 juin, l'ancien joueur du PSG intéresse la Reggina, en passe de monter en Serie B. Il y a quelques semaines, il avait d'ailleurs confirmé, dans un live Instagram, avoir des touches en Italie. Cette fois, on passe au concret.

Notre avis : Ménez a toujours été attaché à l'Italie. On l'imagine bien y revenir.

Balotelli-Brescia, la rupture se confirme

Déjà évoquée récemment, la rupture entre Mario Balotelli et Brescia est totale. Une nouvelle fois absent de l'entraînement mercredi, l'attaquant italien ne reportera plus le maillot du club lombard selon La Gazzetta dello Sport. Après avoir échangé des mails virulents avec son président, "SuperMario", qui avait demandé à réintégrer le groupe, est désormais plus que jamais sur le départ.

Notre avis : L'histoire se termine mal entre Brescia et Balotelli. Pas vraiment étonnant.

