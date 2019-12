Le PSG a fini par se fâcher tout rouge

Le PSG a souffert. Le PSG a mal joué. Le PSG, l'image de Neymar, a parfois été agaçant. Mais le PSG a quand même trouvé les ressources pour s'imposer face à Montpellier à la Mosson, après avoir été mené au score et perdu deux joueurs sur blessure. Une fois encore, le club de la capitale s'en est remis au talent de deux hommes. Neymar, d'un somptueux coup franc, et Kylian Mbappé, avec un enchaînement parfait, ont remis leur équipe sur la bonne voie avant que Mauro Icardi ne valide un succès ô combien compliqué (1-3). Comme souvent en Ligue 1 cette saison, une dizaine de minutes d'éveil aura suffi à Paris.

Kylian Mbappe (PSG) face à MontpellierGetty Images

Les supporters du PSG ont encore vécu un ascenseur émotionnel, à l'occasion du déplacement de leur club à la Mosson, où les Parisiens ne voyagent pas toujours très bien (trois matches de suite sans victoire au coup d'envoi). Car c'est peu dire que les hommes de Thomas Tuchel ont été bousculés, comme c'était plus ou moins prévu au regard de la solidité des Montpelliérains cette saison, qui plus est quand il sont chez eux. Pour ne rien arranger, le PSG a perdu coup sur coup Presnel Kimpembe (18e) et Idrissa Gueye (25e), partis rejoindre l'infirmerie. Et comme rien n'allait non plus dans le jeu, Monptellier a fini par en profiter. Sur un corner, Leandro Paredes a dévié dans ses propres filets une tête de Daniel Congré (0-1, 41e).

Le PSG… au talent

Le PSG ne méritait pas mieux à la mi-temps, compte tenu de son visage affiché pendant 45 minutes. Où l'on a vu un Neymar omniprésent mais maladroit. Où l'on n'a vu ni Mbappé ni Icardi, ses deux compères d'un trio d'attaque titulaire encore inédit cette saison. Lors du second acte, Montpellier a longtemps fait le dos rond face à des Parisiens inoffensifs, incapables de trouver une faille, voire un simple décalage. Puis, sur une énième provocation, Neymar a obtenu l'expulsion logique de Pedro Mendes et un coup franc qu'il a expédié dans la lucarne pour l'égalisation (1-1, 74e). Première illumination d'une terne prestation.

La deuxième lueur est arrivée très vite, trop vite même pour des Montpelliérains réduits à dix. A peine remis de l'exploit de Neymar, ils ont cédé sur une frappe de Mbappé, auteur au préalable d'un crochet intérieur délicieux (1-2, 76e). Quelques minutes plus tard, le trio magique, qui n'avait pas échangé grand-chose jusque-là, s'est mis en action : ouverture dans le bon tempo de Neymar pour Mbappé, centre de l'extérieur du pied pour la volée parfaitement équilibrée d'Icardi (1-3, 81e). Clinique. En à peine dix minutes, le PSG a écoeuré une équipe qui avait tout bien fait.