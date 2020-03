Le foot français tremble. L'étau s'est encore considérablement resserré autour des clubs de Ligue 1, empêtrés dans l'inquiétante crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. En effet, Canal+ refuse de verser à la Ligue de football professionnel la prochaine échéance prévue au titre des droits TV de la Ligue 1, actuellement suspendue, selon une lettre du patron du groupe Maxime Saada à la LFP, citée par L'Équipe.

"Il n'est pas envisageable que nous payions les échéances à venir, alors même qu'en raison de la suspension du championnat de Ligue 1, aucun match ne peut être joué et, par suite diffusé sur nos antennes", écrit notamment M. Saada à la LFP, selon le quotidien. Le 5 avril Canal+, principal diffuseur de la Ligue 1, devait verser 110 millions d'euros, et BeIN, autre diffuseur du championnat, 42 millions d'euros, selon L'Équipe. Canal+ et BeIN se partagent pour la période 2016-2020 les droits de retransmission de la Ligue 1, à hauteur de 762 millions d'euros.

Sans ces montants, et alors qu'une autre échéance, fixée à 85 millions d'euros au 5 juin prochain, est également en suspens, les clubs français pourraient avoir de gros trous dans leurs budgets. En effet, la manne financière des droits TV est essentielle à la survie de la plupart des écuries du championnat. Sans elle, c'est une grande partie des clubs de l'élite qui pourrait disparaître.