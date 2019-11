Sacrés défis pour Benjamin Lecomte : des débuts à oublier, la concurrence de Danijel Subasic à gérer, un rebond à confirmer, le podium de Ligue 1 et une place à l'Euro à décrocher, le portier monégasque joue gros cette saison, et ce dès dimanche à Bordeaux. Avec 22 buts encaissés en 13 matches de L1 cette saison, Lecomte est gardien de l'avant-dernière défense de l'élite. Seul Baptiste Reynet et Toulouse (25 buts) font pire.

L'an passé, au même stade, Lecomte avait seulement été battu huit fois. La saison précédente, idem... Mais c'était avec Montpellier. "Avec le respect que j'ai pour ses anciens clubs, l'histoire et le club de Monaco sont différents, avance Leonardo Jardim. Ce sont les premiers temps d'adaptation." En s'engageant chez les champions de France 2017, Lecomte savait que ses matches seraient disséqués, que l'attente serait forte. A 28 ans, il était prêt. "J'ai accepté de venir parce que je savais qu'on allait avoir une équipe avec un gros potentiel, pressentait-il en septembre. Mais comme toute nouvelle équipe, il faut du temps pour se connaître."

Benjamin LecomteGetty Images

" Proche de son niveau "

Ses débuts ont cependant été délicats. Son erreur sur la frappe lointaine et victorieuse de Memphis Depay, la première journée contre Lyon (0-3) le poursuit encore. Or, le naufrage avait été collectif. Mais lui a assumé son erreur. Il a aussi pointé le fait d'avoir souvent joué avec un joueur exclu. Et surtout de manquer d'impact. "On a parfois failli défensivement au début, reconnaissait-il en fin de mercato. Mais on manquait aussi de poids au milieu. L'arrivée de 'Baka' (Tiémoué Bakayoko, ndlr) et Adrien Silva nous permettent d'être plus solides."

"Après une très bonne pré-saison, notamment contre Valence et Porto, il est passé par quelques difficultés, synthétise son entraîneur. Aujourd'hui, il est meilleur, proche de son niveau." Depuis une sortie de route à Montpellier le 5 octobre dernier (1-3), le bloc défensif s'est solidifié. En quatre journées, Monaco a pris trois buts. Quatre victoires se sont enchaînées sur les cinq derniers matches toutes compétitions confondues. "On a progressé défensivement, collectivement, explique Jardim. Ceux qui croient dans les vertus de l'entraînement, savent qu'une équipe de sport collectif a besoin de s'entraîner ensemble pour créer une dynamique."

L'entraîneur de Monaco Leonardo Jardim attend plus de solidité des siensGetty Images

Cette dynamique bonifie Lecomte. Malgré des sorties aériennes pas toujours maîtrisées, il a gagné en constance à un bon niveau. A Bordeaux, contre une équipe qui, selon Jardim, "aime la possession, avec un jeu entre les lignes et en profondeur qu'il faut contrôler", Lecomte devra certainement jouer haut pour couper les actions adverses et soulager sa défense.

Subasic en concurrent

"Sa force est qu'il peut jouer dans le champ, assure Benjamin Henrichs. A l'entraînement, il le fait. Il est bon, avec une grosse frappe et la capacité de jouer vite des deux pieds." Pourtant, dans l'optique d'accrocher une place à l'Euro avec les Bleus, il accuse déjà du retard. Le Lillois Mike Maignan semble l'avoir doublé dans l'esprit du sélectionneur comme quatrième portier de l'équipe de France. Lecomte se réfugie donc dans le travail.

"Le premier terme qui me vient pour le caractériser c'est 'bosseur', glisse Jardim. Il arrive tôt et fait bien son travail." Car rien ne lui est encore acquis. Derrière lui commence à poindre Danijel Subasic qui, après six mois d'arrêt, a rejoué la semaine dernière un match à huis-clos contre le Genoa. "Il fait partie de l'histoire récente de Monaco et retrouve petit à petit son niveau, conclut Jardim. Avoir une compétition interne, différentes options est toujours intéressant. Aujourd'hui, on a 'Ben' (Lecomte). Mais demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a besoin d'une deuxième option."