Saison blanche ? Classement retenu au soir de la 28e journée de Ligue 1 ? A mi-saison ? Depuis l'arrêt forcé du championnat de France, pour cause de pandémie du Covid-19, les questions se multiplient sur la suite à donner à cette saison de L1. Si certains, comme Jean-Michel Aulas, ont fait savoir publiquement qu'ils militaient pour une "saison blanche", d'autres espèrent encore pouvoir finir l'exercice 2019-2020 stoppé au soir de la 28e journée.

C'est le cas de Gérard Lopez invité à réagir à cette actualité un peu particulière dans l'émission hebdomadaire de TF1, Téléfoot. Le président du LOSC s'est montré optimiste quant à la possibilité de finir le championnat avant l'été. "Je pense qu'on a cette possibilité. Les autres compétitions, comme l'Euro ou la Ligue des champions, sont moins importantes, selon moi. S'il y a bien une compétition qui doit se terminer cette année c'est le championnat."

La problématique du championnat domestique va en effet se poser dans quasiment tous les pays d'Europe. En Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie ou encore Portugal, tous les championnats ont été stoppé le weekend dernier pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus. Et selon le président nordiste, si début juin les compétitions sportives peuvent reprendre, ça laisserait suffisamment de temps pour boucler la saison.

La deadline du 30 juin

"Un club qui a 23 ou 24 joueurs, même si ce n'est pas l'idéal, peut jouer 10 journées en un mois. Si on a un mois devant nous, on peut terminer le championnat" a-t-il déclaré dans Téléfoot. Le 30 juin prochain un autre problème, juridique cette fois-ci, se posera si les compétitions se poursuivent au-delà. En effet, de nombreux joueurs vont voir leur contrat se terminer fin juin 2020. "D'un point de vue réglementaire et pour des questions d'assurance, il faudrait finir le championnat avant cette date" détaille Gérard Lopez.

Une deadline qui suppose que les clubs pourraient reprendre les entrainements collectifs mi-mai au plus tard pour ensuite disputer, sur une période très courte, les 10 dernières journées de championnat. Pour l'heure personne ne sait quand les mesures de confinement prendront fin en France. Et si le championnat ne va pas à son terme se présenterait alors une situation inédite. "Dans ce cas, on sera automatiquement face à des clubs qui auront des intérêts divergents" estime Lopez. "Je ne veux pas prendre position pour le moment sur cette question car dans tous les cas, si on en vient à cette décision (de ne pas finir la saison) ça se terminera probablement devant la justice. Ce n'est pas l'idéal pour le football".

Si le président du LOSC ne veut pas, pour l'heure, se mouiller sur la question, d'autres, à l'image de ses homologues lyonnais et marseillais, ne se sont pas gênés cette semaine pour donner leur avis sur cette problématique.