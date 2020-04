LIGUE 1 - La tension monte dans les coulisses de la Ligue 1. Selon les informations du quotidien l'Equipe, Jean-Michel Aulas, président de l'OL, et Jacques-Henri Eyraud, celui de l'OM, se sont insultés mardi lors du conseil d'administration de la Ligue.

La saison de Ligue 1 a beau être suspendue, un match se déroule actuellement en coulisses. Et il est pour le moins (très) tendu. D'un côté, l'Olympique Lyonnais, porté par son président Jean-Michel Aulas, qui souhaite instaurer un système de play-offs et play-downs pour terminer cette saison 2019-2020. De l'autre, l'Olympique de Marseille, deuxième du classement et qui serait qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions en cas d'arrêt définitif. Pour défendre les intérêts du club olympien, son président Jacques-Henri Eyraud est en première ligne. Et mardi, les deux parties sont entrées en collision.

Noms d'oiseaux

En effet, selon les informations de L'Equipe, Aulas et Eyraud se sont littéralement insultés lors d'un conseil d'administration en urgence de la Ligue de football professionel (LFP). Une scène chaotique qui a laissé sans voix les autres intervenants. "Des noms d'oiseaux ont même été échangés", précise le quotidien. De quoi accentuer un peu plus la rivalité entre l'OM et l'OL, toujours plus grandissante au fil des années et des saisons.

"Il y a plusieurs tendances parmi les présidents, expliquait Aulas mardi, peu près l'annonce du Premier ministre Edouard Philippe. Il ne faudrait pas que ceux qui sont actuellement en position d'être éligibles dans un classement qui permet de qualifier les premiers pour les coupes d'Europe, je pense en particulier aux deuxième (Marseille, NDLR) et troisième (Rennes) du championnat, imaginent que c'est un point positif d'arrêter le championnat par rapport au classement actuel. C'est pour cela qu'il faut réfléchir à toutes les hypothèses en relation avec l'UEFA." Ce jeudi, le Bureau du Conseil d’Administration de la LFP devrait se réunir pour "décider formellement de l’arrêt de la saison 2019/2020".

