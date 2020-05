LIGUE 1 - Alors que l'Olympique Lyonnais a montré des signes d'inquiétude sur le plan financier, à cause de l'arrêt prématuré du championnat dû à la pandémie de coronavirus, il a annoncé que Jean-Michel Aulas allait baisser son salaire de 30%.

L'OL a fait part de ses inquiétudes sur le plan financier . Dans un communiqué publié mardi sur le site officiel du club classé septième de L1, à l'issue du championnat arrêté au terme de la 28e journée à cause de la pandémie de coronavirus, il est mentionné dans un paragraphe que le président lyonnais allait baisser son salaire de 30%.

"Jean-Michel Aulas et Thierry Sauvage ont souligné l’effort consenti par l’ensemble du personnel, avec entre autres, une diminution des salaires fixes de 15% pour les membres du Comité exécutif d'OL Groupe et une réduction à hauteur de 30% pour le mandataire social", précise le communiqué. Selon Le Progrès, le mandataire social est bien Jean-Michel Aulas.

Ligue 1 Inquiet pour ses finances, l'OL attend la décision du tribunal "avant la fin mai" IL Y A 4 HEURES

Toujours concernant les baisses de salaire, le président lyonnais affirmait fin avril à OLTV qu'il n'avait toujours pas trouvé d'accord avec ses joueurs. "Le club n'ayant plus de revenus depuis le 13 mars, nous nous retrouvons dans l'obligation de réduire notre train de vie. Sans entrer dans le détail, nous avons fait un certain nombre de propositions aux joueuses et aux joueurs. Nous sommes très proches d'un accord avec les joueuses et nous continuons de discuter avec le groupe masculin", a-t-il déclaré.

Play Icon WATCH Parker : "Quand Jean-Michel Aulas m’en a parlé, j’ai pris cela comme un honneur" 00:01:31

Mi-avril, L'Equipe révèlait que le président de l'OL proposait aux joueurs de baisser leur revenus "à hauteur de 25, 50 ou 70%" en avril, mai et juin. Jean-Michel Aulas appelait notamment à "la solidarité" et "au sens des responsabilités". Dans un contexte économique très difficile, le patron de l'Olympique Lyonnais a pris les siennes.

Play Icon WATCH "Ça dessine quoi ? Une perte d'influence d'Aulas !" 00:03:02

Play Icon

Ligue 1 Payet : "Un sprint final, c'est bien mais quand on part de trop loin..." IL Y A 3 HEURES