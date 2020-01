Lyon poursuit son sans faute. Après quatre succès décrochés en autant de matches disputés en 2020 en plus d'une qualification glanée aux tirs au but pour la finale de la Coupe de la Ligue, l'Olympique Lyonnais s'est débarrassé de Toulouse (3-0), ce dimanche au Groupama Stadium, sans avoir eu besoin de véritablement s'employer. Les joueurs de Rudi Garcia confirment leur retour au premier plan et reviennent à un point de Montpellier, 4e.

Analyser cette victoire lyonnaise par le prisme du score, large, ne serait qu'à moitié pertinent. Oui, les Lyonnais ont marqué trois fois, ce qui est d'ailleurs leur moyenne depuis le début de l'année, mais ceci ne serait pas vraiment révélateur des intentions et du jeu proposé ce samedi après-midi. Face à un bloc toulousain très compact et qui a eu deux semaines pour préparer la rencontre, les Gones ont eu toutes les peines du monde à mettre du rythme et à se trouver devant. Il a d'ailleurs fallu attendre la demi-heure de jeu et une action individuelle signée Maxwel Cornet pour que l'OL prenne les devants. L'Ivoirien a trompé Kalinic, titulaire dans le but toulousain, sur la première occasion du match d'une belle frappe entre les jambes après avoir réussi un grand pont sur Moreira (29e).

Aligné dans un 4-3-3, le Téfécé est reparti de Lyon avec une douzième défaite de rang toutes compétitions confondues, la onzième d'affilée en Ligue 1. Mais le Tef' a peut-être trouvé des signes d'amélioration, même si ceux-ci ne pèsent pas bien lourds dans ce score plutôt sévère. Organisés et solidaires, les joueurs de Zanko ont montré de belles intentions, mais ont certainement payé le fait d'avoir été un peu trop bien en place, sans qu'aucun joueur ne sorte vraiment de son rôle. Leya Iseka a eu une balle d'égalisation sur un bon centre de Sangaré, mais sa tentative, trop molle, n'a pas surpris Tatarusanu (36e), titulaire après le forfait d'Anthony Lopes.

Terrier victime d'un malaise

Pas vraiment mis en danger par Toulouse, Lyon a connu sa plus grosse frayeur en début de rencontre, lorsque le match a été interrompu de longues minutes après que Martin Terrier se soit écroulé au centre du terrain, tout seul. L'ancien Strasbourgeois a été victime d'un malaise vagal (21e). Il est sorti sur civière et les informations ont rapidement été rassurantes à son sujet. Indirectement, il a permis à son nouveau coéquipier Karl Toko Ekambi d'anticiper ses grands débuts avec l'OL en entrant rapidement (25e).

Arrivé il y a quelques jours en provenance de Villarreal, Karl Toko Ekambi a pris place sur le côté droit du 4-3-3 lyonnais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien joueur d'Angers a eu toutes les peines du monde à prendre ses marques dans sa nouvelle équipe, ce qui n'est pas forcément anormal. Hormis un bon centre (56e) et quelques retours défensifs, on ne l'a pas vu. Mais il est parvenu, sur sa seule occasion, obtenue en fin de rencontre après un gros travail de Moussa Dembélé, à ouvrir son compteur sous ses nouvelles couleurs d'une jolie frappe croisée qui est entrée avec l'aide du poteau (77e).

Le Camerounais a parachevé le succès lyonnais, huit minutes après le but du break marqué par l'inévitable Moussa Dembélé, servi parfaitement par Fernando Marçal (2-0, 71e). L'ancien joueur du Celtic a inscrit son douzième but de la saison en Ligue 1. Il n'est plus qu'à deux longueurs de Wissam Ben Yedder (14 buts). De son côté, l'OL réalise une belle opération comptable en reprenant deux points à Marseille (2e) et à Rennes (3e). Grâce à ce succès, Lyon est déjà revenu à cinq points du podium. La chasse est lancée.