LIGUE 1 - André Villas-Boas a confirmé l'arrivée imminente de Pablo Longoria au poste de directeur sportif de l'Olympique de Marseille après la défaite face au FC DAC en amical (2-1), à Salzbourg. L'entraîneur marseillais affirme ne pas avoir pesé dans les négociations. Mais il connaît très bien l'Espagnol.

André Villas-Boas n'y a pas échappé. Après la défaite de Marseille en amical face au FC DAC (2-1), il a été plutôt question de l'arrivée imminente de Pablo Longoria en tant que directeur sportif du club olympien que de la performance de ses hommes sur le terrain. L'entraîneur de l'OM n'a pas manié la langue de bois. "Je sais qu'il est proche de l'OM", a confirmé l'entraîneur marseillais, cité par La Provence.

Ecoutez le FC Stream Team en Podcast

Ligue 1 L'OM tient enfin son "Head of football" : Pablo Longoria IL Y A 11 HEURES

Longoria, ancien directeur sportif de Valence et passé par le Recreativo Huelva, l'Atalanta Bergame, Sassuolo et la Juventus Turin, n'est pas un inconnu pour AVB. "Je le connais bien, a-t-il révélé. Pablo était le premier directeur sportif qui m'a invité pour devenir entraîneur. C'était au Recreativo Huelva, j'étais assistant de José Mourinho. On n'a plus parlé depuis 2009. Quand il m'a appelé la première fois, il avait 24 ans."

Le technicien portugais affirme cependant ne pas avoir joué un rôle dans les négociations pour l'arrivée de l'Espagnol de 33 ans sur la Canebière. "Je laisse à la direction la liberté totale sur ce dossier, je n'ai jamais évoqué de souhait, je suis resté en retrait", a-t-il insisté. Mais le technicien phocéen semble quand même très bien informé quant à la signature imminente de Longoria. "J'espère qu'il va bien s'intégrer, je lui souhaite le meilleur à l'OM", a-t-il ainsi conclu.

Play Icon WATCH "Avec Ajroudi, on est plus près d'un Kachkar que d'un Robert Louis-Dreyfus" 00:07:06

Ligue 1 L'OM tient enfin son "Head of football" : Pablo Longoria IL Y A 11 HEURES