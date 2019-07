Il est encore impossible de savoir quel maillot portera Neymar la saison prochaine. Peut-être celui du Paris Saint-Germain, encore. Ou de nouveau celui du Barça. Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, il devrait être difficile à porter pour l'international auriverde. Ironie d'un transfert avorté ou ubuesque, le Brésilien est au cœur d'un dilemme inimaginable il y a encore quelques mois. Il en est évidemment le premier responsable.

De son anniversaire fêté dans la démesure alors qu'il était encore blessé à son retour anticipé au Brésil, fin mai, alors que Thomas Tuchel l'attendait à l'entraînement, les nombreux caprices de l'attaquant ont fini par entamer la patience des dirigeants parisiens. "Je ne veux plus de comportements de stars, avait d'ailleurs lâché Nasser Al-Khelaïfi, offensif comme rarement contre son vestiaire, dans une interview accordée à France Football. Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao."

Neymar va devoir payer son transfert polémique

"Ney" avait ainsi été implicitement visé pour la première fois depuis qu'il a rejoint l'entité parisienne, en 2017, à la suite d'un transfert record chiffré à 222 millions d'euros. La sortie en avait surpris plus d'un. Lui l'a peut-être été, aussi. A vrai dire, il n'aurait eu aucune raison de s'en inquiéter si l'éventualité de son retour à Barcelone avait fait l'unanimité dans les hautes sphères du club catalan. Ce qui n'est évidemment pas le cas.

Les dirigeants barcelonais n'ont jamais digéré son départ et le comportement du dribbleur – et de son agent de père - au moment de quitter la Catalogne. Les deux camps sont, encore aujourd'hui, opposés judiciairement dans l'affaire du paiement d'une prime de prolongation de 26 millions d'euros que les Blaugrana avaient gelé juste avant son transfert. Neymar avait quitté le grand Barça pour le PSG et la Ligue 1. C'était inimaginable. Et indigeste pour l'entité catalane.

Bartomeu l'a volontairement humilié

Deux ans plus tard, il est acquis que le champion d'Espagne n'acceptera pas son retour sans concession de sa part. Ces dernières semaines, Sport a même assuré que le FCB attendait des "excuses publiques" du joueur de 27 ans pour crédibiliser son transfert. L'humiliation publique et soigneusement préparée par Josep Bartomeu, qui a affirmé avec aplomb qu'il considérait "Dembélé meilleur que Neymar", va dans ce sens.

Il n'a donc plus le choix. En conférence de presse, le président du Barça a officialisé son désir de quitter le PSG pour le mettre dos au mur. Pour la première fois de sa carrière, le Parisien va devoir se repentir, accepter les sifflets, du Parc des Princes ou du Camp Nou, et se faire tout petit. C'est à la fois un passage obligé et un crève-cœur pour un joueur dont le transfert avait été motivé par sa volonté de sortir de l'ombre de Lionel Messi.