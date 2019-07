Josep Maria Bartomeu s'est enfin exprimé. Ce vendredi, le président du FC Barcelone s'est présenté devant la presse pour la première fois depuis la fin de l'exercice 2018-2019. Une période marquée par l'élimination en demi-finale de la Ligue des champions à Anfield et la défaite en finale de la Coupe du Roi face à Valence. Ce vendredi 5 juillet, interrogé sur divers sujets dont la récente démission de Jordi Mestre, vice-président du club catalan, Josep Maria Bartomeu s'est notamment exprimé sur le mercato du club dont le dossier brûlant : Neymar.

" Neymar veut quitter le PSG "

"Nous savons que Neymar veut quitter le PSG", a déclaré d'emblée à ce propos le président du club catalan, qui confirme ainsi les propos de Jordi Cardoner, premier vice-président du Barça sur les velléités du Brésilien. Mais nous savons également que le PSG ne veut pas qu'il parte. Par conséquent, il n'y a pas de dossier", a-t-il nuancé. Quant à la question de savoir si le club catalan aimerait un retour du Brésilien, le patron du FC Barcelone a préféré botter en touche. "Nous n'aimons pas parler des joueurs d'autres clubs, tout comme nous n'aimons pas que les autres clubs parlent des nôtres", a-t-il fait remarquer.

Par ailleurs, le président Bartomeu a exprimé toute sa confiance à l'ailier français Ousmane Dembélé, dont le nom est souvent revenu ces dernières semaines pour un éventuel départ. Pour l'heure, le joueur de 22 ans reste intransférable. "Pour moi Dembélé est un joueur différent et on souhaite qu'il reste ici, a-t-il admis. Dembélé et Coutinho sont des joueurs indispensables à notre projet", a-t-il ajouté. Puis de poursuivre, sans hésiter. "Je continue de penser que Dembélé est meilleur que Neymar".

Neymar et Josep Maria BartomeuGetty Images

Réunion avec l'Atlético Madrid pour régler le transfert de Griezmann, le mystère reste entier pour De Ligt

Autre dossier mis sur la table : celui d'Antoine Griezmann. Selon Josep Maria Bartomeu, le Barça s'est réuni jeudi avec l'Atlético Madrid pour tenter de recruter le Français sans le paiement de sa clause libératoire (120 millions d'euros) : activer une telle clause implique de payer davantage d'impôts, alors autant s'entendre directement avec le club vendeur.

"Hier, nous avons eu une réunion. Oscar Grau, notre directeur général, s'est réuni avec Miguel Angel Gil à Madrid et nous avons commencé à lui demander s'il était possible que (ce scénario) puisse se produire", a déclaré le président Bartomeu, sans vouloir en dire davantage sur les négociations.

Enfin, si le FC Barcelone, après avoir longtemps tenu la corde, semble désormais devancé par la Juventus concernant le transfert du défenseur de l'Ajax Matthijs de Ligt, le patron du club catalan a préféré entretenir le mystère : "Je sais où jouera de Ligt mais je ne le dirai pas. Il y a des choses que doivent dire les joueurs". Dans l'attente, Josep Maria Bartomeu aura balayé l'actualité mercato du club catalan ce vendredi. Et pas qu'à moitié.