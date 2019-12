Rennes passe la troisième et fonce vers le podium, Toulouse sombre (encore)

Rennes – Angers : 2-1

Une petite frayeur d'entrée puis Rennes a assuré. Les Bretons ont dominé Angers grâce à l'efficacité retrouvé de leur buteur M'Baye Niang, auteur d'un doublé. Le SRFC n'a pourtant pas livré un grand match à la maison, bien gêné par le bloc angevin. Mais il a suffi de deux buts en trois tirs cadrés pour que les hommes de Julien Stéphan fassent la différence. Dommage pour le SCO, entreprenant en début de match, à l'image du poteau touché par Angelo Fulgini dès la première opportunité angevine (2'). La réduction du score dans les arrêts de jeu d'Alioui n'y change rien : même sans être brillant, le Stade Rennais va de l'avant avec un troisième succès de rang.

Ce qu'on en retient : Moribond il y a encore quelques semaines, Rennes est ce soir quatrième. La Ligue 1 2019-2020 en une phrase réutilisable avec un autre club dans trois journées.

Romain Del Castillo (Rennes)Getty Images

Strasbourg – Toulouse : 4-2

Toulouse de mal en pis. La défense toulousaine a totalement pris l'eau à la Meinau et Strasbourg, pourtant giflé 5-0 à Brest en milieu de semaine, ne s'est pas fait prié. Le TFC avait pourtant ouvert le score très tôt grâce à Isimat-Mirin, mais n'a pas été capable de tenir le score plus de quatre minutes et l'égalisation de Laminé Koné. Puis l'arrière-garde d'Antoine Kombouaré a étalé toutes ses largesses pour permettre à Thomasson et Ajorque de mettre les locaux à l'abri. Un temps revenu à hauteur dans un match alors fou (Saïd 50', 3-2), Toulouse a encore craqué, laissant Mothiba reprendre seul une frappe d'Ajorque. C'est sa septième défaite de rang, et cela devient sérieusement inquiétant. Strasbourg se relance et reste accroché au bon wagon, à trois points de la première partie de tableau.

Ce qu'on en retient : L'électrochoc est urgent pour le Téfécé, pire défense du championnat et désormais lanterne rouge.

Monaco - Amiens : 3-0

L'AS Monaco grignote du terrain. Au repos forcé la semaine dernière, les Asémistes ont fait jouer leur fraîcheur pour signer un deuxième succès cette semaine face à une faible équipe d'Amiens (3-0) à Louis-II. Maladroits en première période, les hommes de Leonardo Jardim ont attendu l'heure de jeu pour frapper. Et ils l'ont fait avec la manière en bouclant la rencontre en sept minutes chrono. Wissam Ben Yedder (62e) a ouvert le bal. Guillermo Maripan (66e) et Keita Baldé (69e) ont suivi ses pas. Très faible derrière, Amiens n'a rien montré de spécial.

Ce qu'on en retient : Avec ce 6/6 cette semaine, Monaco, 24 points au compteur et avec un match en retard à jouer face au PSG en janvier prochain, est en position de chasse pour le podium.

Keita Baldé (AS Monaco) célèbre son but contre Amiens en Ligue 1Getty Images

Nice - FC Metz : 4-1

La victoire qui fait du bien. Ecrasé cette semaine à Saint-Etienne et plutôt inquiétant en terme de production, l'OGC Nice s'est donné un bon coup de fouet en écrasant Metz dans son antre de l'Allianz Riviera (4-1). Largement supérieur à son rival, l'OGCN n'a pas fait dans le détail. Wylan Cyprien, rare satisfaction cette saison, s'est offert un doublé (10e, 41e s.p). Ignatius Ganago (59e) et Pierre Lees-Melou (6e) ont alourdi le score.

Ce qu'on en retient : Nice, 12e provisoire au soir de cette 17e journée, reste au contact de la première partie du tableau.