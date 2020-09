Il paraît qu’il aura "une carte à jouer". Il paraît que Rudi Garcia "compte sur lui". Il paraît qu'à Lyon, cette saison, on verra plus de jeunes, absence de Ligue des champions oblige. Après trois matches de championnat et un bilan qu’on qualifiera de mitigé (1 victoire, 1 nul et 1 défaite), c’est déjà l’heure des comptes. Et la fin des faux-semblants.