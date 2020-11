Soyez sûr qu'Hatem Ben Arfa n'avait pas coché cette semaine sur son calendrier. Il a beau avoir si souvent donné l'impression de choisir ses moments, tout au long d'une carrière de hauts et de très bas, le milieu de terrain est un instinctif et son parcours suffit à l'illustrer. Mais si HBA n'était pas ce qu'il est, peut-être aurait-il préparé ces huit jours depuis belle lurette.

Ce samedi (21h00), le Bordelais s'apprête à retrouver une pelouse qu'il connaît bien, celle du Paris Saint-Germain, où il aura passé deux saisons. Une semaine, donc, après avoir tartiné celle de Rennes - qu'il avait rejoint après son passage à Paris - de son talent . Au Roazhon Park, le joueur de 33 ans a marqué son premier but de la saison. Simple coïncidence, pourrait-on penser si on connaissait mal le bonhomme.

Le dribbleur ne se serait pas autorisé une telle projection s'il ne s'en sentait pas capable. Car désormais, il semble avoir trouvé ce qu'il était venu chercher à Bordeaux. "Plus on te donne de la confiance, plus tu as envie de la rendre", avait-il dit au début du mois d'octobre, lors de sa première conférence de presse aux Girondins. Depuis plusieurs semaines, son implication défensive et son application dans la construction du jeu laissent penser qu'il est proche d'entrer dans un nouveau cercle vertueux.