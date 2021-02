"Je suis prêt à entraîner un autre club français que l'OL". La semaine passée sur la chaîne Téléfoot, Bruno Genesio ouvrait la porte à un retour en Ligue 1. Selon L'Equipe, l'ancien technicien lyonnais serait en pole pour s'installer sur le banc de Montpellier la saison prochaine. Malgré un début d'exercice 2020-21 très convaincant, le MHSC n'a plus gagné depuis le 12 décembre et un succès à Lens (3-2). Depuis, les Montpelliérains ont enchaîné une série de deux matches nuls et six défaites. Une mauvaise passe qui pourrait coûter la place à Michel Der Zakarian à l'issue de la saison.